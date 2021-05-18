19:08 (мск), источник: Ведомости
Business Insider рассказал о подготовке спецназа США и НАТО к высадке в Крыму
Европейское командование специальных операций США (SOCEUR) в начале мая провело крупнейшие ежегодные учения совместно с военными из
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«Крым был бы идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды “морских котиков” (SEAL) могут проводить высадку на берег и устраивать засады, проводить морскую и наземную специальную разведку, а также подводные специальные операции, такие как установка датчиков в океане или мин на кораблях противника», — говорится в материале.
Однако «морские котики» — не единственное подразделение
Business Insider назвал Крым «неприступной крепостью», защищенной как с суши, так и с воздуха. Автор статьи указал на установленные на полуострове мощные радиолокационные системы, а также батареи системы ПВО и ПРО С-400.
По информации издания, к учениям присоединились спецназовцы из Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Испании, Северной Македонии, Украины и Черногории. Учения прошли в Румынии и по всей Восточной Европе.