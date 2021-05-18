Глава КС считает, что в России еще не достигнуто верховенство права

20:38 (мск), источник: ТАСС
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«Наша страна находится на переломном этапе своего развития. Правовой барьер Россия еще не взяла, а это значит, что переход к верховенству права и правовому социальному государству отнюдь не завершен. Переходный характер переживаемого нашей страной исторического периода как раз и является тем главным вызовом, на который нам предстоит найти ответ, адекватный его значимости и масштабу. Нынешний переход России от тоталитарной системы к правовому государству совершается с учетом советского опыта бесправия и его последствий. Осмысление этого опыта и причин, его породивших, необходимо, чтобы не наступить на одни и те же грабли», — написал Зорькин в своей статье, опубликованной на сайте КС.
Зорькин также отметил, что Россия уже сталкивалась в своей истории с таким вызовом в начале XX века, однако тогда это завершилось «исторической катастрофой в октябре 1917 года».
«Руководствуясь коммунистической утопией, СССР попытался и вовсе перешагнуть все известные границы и построить невиданное ранее идеальное рациональное общество, то есть воплотить идеал модерна в его коммунистической версии. Эта попытка построить общество модерна осуществлялась неправовыми методами. Она началась революцией, то есть свержением прежней правовой системы и системы государства. Она продолжилась террористическим правлением до первой половины пятидесятых годов», — считает он.
Зорькин также отмечает, что сейчас в России есть предпосылки для создания социального государства, а конституция с учетом поправок, которые были приняты летом прошлого года, закрепляют и конкретизируют его принципы.
«В текст основного закона были включены положения, касающиеся установления основ единой системы здравоохранения, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, защиты прав человека труда. Предусмотрены конституционные гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения, обязательного социального страхования, адресной социальной поддержки граждан и индексации социальных пособий и иных социальных выплат. Конституция устанавливает гарантии пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений, чем и поддерживается его эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год», — отметил он.