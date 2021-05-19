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00:18 (мск), источник: Lenta.Ru

США предупредили о риске санкций участников «Северного потока-2»

США предупредили о риске санкций компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил ТАСС во вторник, 18 мая, представитель Госдепартамента.

Источник: Reuters

«Мы продолжим изучать организации, вовлеченные в потенциально подпадающую под санкции деятельность. Мы ясно заявили, что компании, участвующие в “Северном потоке-2”, рискуют подвергнуться санкциям», — сказал собеседник.

Ранее Axois со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джо Байдена планирует отказаться от санкций против газопровода «Северный поток-2» и его руководителей.

По информации издания, Вашингтон намерен отказаться от санкций в отношении юридического лица и генерального директора, контролирующих строительство российского газопровода.

Изначально газопровод должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации многократно переносились.

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