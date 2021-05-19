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05:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокурор сообщил об уголовном расследовании структур Трампа

Расследование в отношении холдинга Trump Organization бывшего президента США Дональда Трампа носит уголовный характер, а не чисто гражданский, сообщил пресс-секретарь офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк Фабьен Леви.

Источник: Reuters

«Мы уведомили Trump Organization, что расследование в отношении организации больше не носит только гражданский характер. Теперь мы совместно с окружным прокурором Манхэттена активно расследуем Trump Organization в уголовном плане», — передает Reuters заявление господина Леви.

Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк с 2019 года расследует деятельность Trump Organization на предмет манипулирования стоимостью активов.

Расследование началось после того, как бывший адвокат господина Трампа Майкл Коэн сообщил Конгрессу США, что тот завышал стоимость одних активов для заключения выгодных сделок и занижал стоимость других — для уменьшения сумм налога на недвижимость.

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