Госдума одобрила социальные меры поддержки семей от «Единой России»

«На сегодняшний день существует страховой принцип оплаты больничного листа. Если стаж человека менее 6 месяцев, то оплата больничного составляет минимальный размер оплаты труда. Если от 6 месяцев до 5 лет — то 60 процентов заработной платы. Если от 5 до 8 — 80 процентов, и только начиная с восьми лет больничный лист полностью возмещает заработную плату. Дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным стажем. Для них находиться на больничном по уходу за ребенком — существенные материальные потери для семьи», — подчеркнул Андрей Исаев.
Социальные инициативы «Единой России» затронули также женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в сложной жизненной ситуации — теперь они будут получать ежемесячную выплату.
Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе. С 1 июля 2021 года такое пособие в среднем по стране составит 6350 рублей. Эту инициативу «Единая Россия» озвучила на первом Социальном онлайн-форуме, в котором принял участие Владимир Путин.
«По нашим подсчетам, учитывая предыдущую практику, поддержку получат примерно 630 тысяч женщин», — отметил Андрей Исаев.
Третья поправка касается установления пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов. При этом среднедушевой доход такой семьи не превышает прожиточный минимум в регионе.
«Соответствующее пособие, по нашим прогнозам, охватит примерно 360 тысяч детей. Оно в среднем по России составит 5360 рублей. Его также начнут выплачивать с 1 июля», — подчеркнул Андрей Исаев.
Родительское сообщество надеется на быстрое вступление в силу новых мер поддержки, отметила председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.
«Одним из главных нововведений является поддержка беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках. Они находятся, что называется, в “горячей точке демографии”. И поддержки им фактически никакой не оказывалось — лишь небольшие выплаты. При этом матерям страшно, что ребенка не на что будет кормить и обеспечить. Им важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас», — пояснила Татьяна Буцкая.
Не менее важна, по словам Татьяны Буцкой, и поддержка одиноких родителей детей до 16 лет. «Чаще всего это женщины, которым приходится работать, чтобы обеспечить ребенка — а взыскание алиментов, которые могли бы облегчить положение такой семьи, сейчас является проблематичным», — отметила эксперт.
В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив, с которыми в адрес главы государства обратилась «Единая Россия». В их числе — оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, Владимир Путин поручил установить пособия неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Необходимые законодательные изменения сразу после послания «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы.
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