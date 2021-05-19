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18:46 (мск), источник: Известия

Нарышкин сообщил о намеренном затягивании регистрации «Спутника V» в ЕС

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в среду, 19 мая, заявил об имеющейся достоверной информации о том, что регистрация российской вакцины «Спутник V» в Европе затягивается по указке из высоких кабинетов Евросоюза (ЕС).

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Источник: Известия

Он обратил внимание на то, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) «тянет» с регистрацией «Спутника V».

«Я не хочу обвинить экспертов и специалистов Европейского лекарственного агентства. Но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза», — сказал Нарышкин в эфире Первого канала.

При этом он отметил, что разбираться в причинах происходящего должны сами граждане европейских стран и правоохранительные органы.

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Накануне Нарышкин предупредил, что руководство стран ЕС готовит очередную клеветническую кампанию против России, обвиняя Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом.

Он отмечал, что Россия «настойчиво» ведет диалог с профильными структурами ЕС, а также с руководством стран — участниц организации в интересах содействия скорейшей вакцинации европейцев, в том числе российским препаратом «Спутник V».

Ранее, 22 марта, президент России Владимир Путин указал на растущий интерес к «Спутнику V» за рубежом, несмотря на умышленную ее дискредитацию и информационные вбросы. По его словам, заявления чиновников ЕС о «ненужности» «Спутника V» заставляют задуматься, что они отстаивают интересы отдельных компаний, а не граждан союза.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» ЕМА начало в первых числах марта. Месяцем ранее стало известно, что регулятор ЕС завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в Евросоюз, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), однако до сих пор никакого решения не принято.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

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