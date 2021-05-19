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21:20 (мск), источник: ТАСС

Нетаньяху заявил, что продолжит авиаудары по сектору Газа, пока не достигнет цели операции

Президент США Джо Байден ранее высказался за деэскалацию напряженности между Израилем и Палестиной.

Источник: AP 2021

ТАСС, 19 мая. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху готов продолжать нанесение авиаударов по сектору Газа до тех пор, пока не будет достигнута цель осуществляемой Израилем боевой операции. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду офисом премьер-министра Израиля.

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«Намерен продолжать эту операцию до тех пор, пока ее цель не будет достигнута: пока не будут обеспечены спокойствие и безопасность для вас — граждан Израиля», — указал Нетаньяху.

С этим заявлением израильский премьер выступил после того, как ранее в среду президент США Джо Байден в телефонном разговоре с ним высказался за деэскалацию напряженности между Израилем и Палестиной. Как сообщили по итогам беседы в пресс-службе Белого дома, «президент США заявил премьер-министру, что ожидает сегодня существенной деэскалации на пути к прекращению огня».

Однако в своем заявлении, как, в частности, отметило агентство Bloomberg, Нетаньяху не использовал слов «прекращение огня» или «деэскалация». Он указал, что авиаудары «разрушают возможности террористических организаций».

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 241, из них 219 — в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

Следите за развитием темы Обострение палестино-израильского конфликта
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