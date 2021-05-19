21:20 (мск), источник: ТАСС
Нетаньяху заявил, что продолжит авиаудары по сектору Газа, пока не достигнет цели операции
Президент США Джо Байден ранее высказался за деэскалацию напряженности между Израилем и Палестиной.
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ТАСС, 19 мая. Израильский
«Намерен продолжать эту операцию до тех пор, пока ее цель не будет достигнута: пока не будут обеспечены спокойствие и безопасность для вас — граждан Израиля», — указал Нетаньяху.
С этим заявлением израильский премьер выступил после того, как ранее в среду президент США Джо Байден в телефонном разговоре с ним высказался за деэскалацию напряженности между Израилем и Палестиной. Как сообщили по итогам беседы в
Однако в своем заявлении, как, в частности, отметило агентство Bloomberg, Нетаньяху не использовал слов «прекращение огня» или «деэскалация». Он указал, что авиаудары «разрушают возможности террористических организаций».
Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети