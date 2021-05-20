О чем говорили Лавров и Блинкен на первой очной встрече

Непосредственно перед ней стало известно о намерении Вашингтона ввести очередные санкции из-за проекта «Северный поток-2», хотя оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG — они не коснутся.
ТАСС собрал главное, что сказали главы внешнеполитических ведомств двух стран, начиная разговор.
О двусторонних отношениях
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с Блинкеном, как дальше развивать двусторонние связи. «Наверное, наша задача заключается в том, чтобы в развитие телефонных разговоров наших президентов определиться, как мы дальше будем выстраивать наши отношения. <…> Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе», — сказал глава МИД РФ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отметил, что стабильные и предсказуемые отношения между Россией и Соединенными Штатами пошли бы на пользу народам обеих стран и всему миру.
«Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией, мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира», — отметил он.
О разногласиях
«Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации. Мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации», — заявил Лавров.
«Не секрет также, что между нами [Россией и США] имеются разногласия. И когда дело касается этих разногласий, то, как заявил президенту [Владимиру] Путину президент [Джо] Байден, мы будем отвечать, если Россия действует агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников», — отметил Блинкен.
«Если я правильно понимаю общение наших президентов, которые имели пару телефонных разговоров, они согласны в том, что мы должны сотрудничать в тех вопросах, где наши интересы совпадают (как уточнил по-английски российский министр, где стороны имеют не “одинаковые взгляды”, а “одинаковые цели”) и где мы можем извлечь позитивный результат. Будь то по конфликтным ситуациям, но самое главное, по проблемам стратегической стабильности», — сказал глава МИД РФ.
Корейский полуостров, ситуация вокруг иранской ядерной программы, Афганистан представляют собой темы, по которым наши представители уже активно взаимодействуют.
Сергей Лавровглава МИД РФ
«Есть много сфер, в которых наши интересы совпадают <…>, будь то борьба с COVID-19 и пандемией, изменением климата, урегулирование вопросов, связанных с ядерными программами Ирана и Северной Кореи, а также Афганистаном», — заявил Госсекретарь США.
«Наше мнение заключается в том, что если лидеры России и Соединенных Штатов смогут работать вместе в духе сотрудничества, то наши люди, мир могут оказаться в большей безопасности. Этого мы и добиваемся», — сообщил Блинкен.
Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил о готовности России «разгрести завалы», доставшиеся от предыдущих администраций США, которые касаются функционирования российской дипмиссии в США и американской в РФ.
«Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссий США в России и российской в США. <…> Если мы не будем обеспечивать нормальные условия для работы дипломатов, то мы будем, по сути дела, подрывать само значение дипломатии, которое заключается в наведении и поддержании мостов и диалога», — подчеркнул Лавров.
Во время загрузки произошла ошибка.