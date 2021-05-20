В Кремле рассказали о формате проведения ПЭМФ-2021

17:12 (мск), источник: Известия
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«Формат проведения Питерского экономического форума будет смешанным, президент [России Владимир Путин] будет очно присутствовать и выступать на пленарном заседании, но гости (это прежде всего эмир Катара [шейх Тамим бен Хамад Аль Тани] и канцлер Австрии Себастьян Курц) будут принимать участие в пленарном заседании посредством видеоконференции», — уточнил Песков журналистам.
В фонде «Росконгресс» также заявили о том, что пленарное заседание ПМЭФ-2021 пройдет 4 июня с очным участием Путина.
Ранее в этот день на официальном сайте ПЭМФ была опубликована расширенная деловая программа мероприятия с ключевыми спикерами экспертных дискуссий. Отмечалось, что главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».
По словам представителя Кремля, в настоящий момент ведутся работы по подготовке к мероприятию.
Петербургский международный экономический форум является ежегодным деловым российским мероприятием в экономической сфере. Его организуют в
Основными гостями форума являются руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств,