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17:12 (мск), источник: Известия

В Кремле рассказали о формате проведения ПЭМФ-2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в четверг, 20 мая, что формат проведения Петербургского международного экономического форума (ПЭМФ) будет смешанным.

Источник: Росконгресс

«Формат проведения Питерского экономического форума будет смешанным, президент [России Владимир Путин] будет очно присутствовать и выступать на пленарном заседании, но гости (это прежде всего эмир Катара [шейх Тамим бен Хамад Аль Тани] и канцлер Австрии Себастьян Курц) будут принимать участие в пленарном заседании посредством видеоконференции», — уточнил Песков журналистам.

В фонде «Росконгресс» также заявили о том, что пленарное заседание ПМЭФ-2021 пройдет 4 июня с очным участием Путина.

Ранее в этот день на официальном сайте ПЭМФ была опубликована расширенная деловая программа мероприятия с ключевыми спикерами экспертных дискуссий. Отмечалось, что главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Страной-гостем ПМЭФ-2021 выступает Катар. При этом именно катарская делегация станет одной из самых многочисленных в истории участия страны в международных экономических форумах.

Песков 18 мая сообщил, что вопрос о перенесении в связи с эпидемиологической ситуацией в стране ПМЭФ не стоит.

По словам представителя Кремля, в настоящий момент ведутся работы по подготовке к мероприятию.

Петербургский международный экономический форум является ежегодным деловым российским мероприятием в экономической сфере. Его организуют в Санкт-Петербурге с 1997 года. Ежегодно в мероприятии участвуют более 10 тыс. человек.

Основными гостями форума являются руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы.

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