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13:55 (мск), источник: Ведомости

Путин поручил эвакуировать россиян из сектора Газа

Президент России Владимир Путин поручил ответственным ведомствам реализовать эвакуацию граждан России и стран СНГ из сектора Газа на фоне конфликта между Палестиной и Израилем. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа», — говорится в документе.

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Сроки и формат эвакуации с учетом обстановки в секторе Газа поручено определить Министерству иностранных дел (МИД) России совместно со Службой внешней разведки (СВР) и Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Последнее, в частности, должно обеспечить доставку граждан из указанной территории.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал газете «Известия», что в российские представительства при Палестинской национальной администрации поступают обращения россиян, которые просят вывезти их из зоны палестино-израильского конфликта.

Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась после того, как согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы.

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