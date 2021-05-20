Путин поручил эвакуировать россиян из сектора Газа

«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа», — говорится в документе.
Сроки и формат эвакуации с учетом обстановки в секторе Газа поручено определить Министерству иностранных дел (МИД) России совместно со Службой внешней разведки (СВР) и Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Последнее, в частности, должно обеспечить доставку граждан из указанной территории.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал газете «Известия», что в российские представительства при Палестинской национальной администрации поступают обращения россиян, которые просят вывезти их из зоны палестино-израильского конфликта.
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась после того, как согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы.