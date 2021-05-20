14:57 (мск), источник: РБК
Евросовет рекомендовал разрешить въезд в ЕС привитых от COVID-19 туристов
Въезд в ЕС могут разрешить тем, кто сделал все положенные прививки вакцинами от
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Европейский совет обновил рекомендованные им правила для въезда иностранцев в пределы ЕС в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В соответствии с новой версией документа страны Евросоюза могут смягчать ограничения для туристов, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 как минимум за две недели до приезда.
Согласно рекомендации Евросовета, основанием для въезда без дополнительных ограничений в виде сдачи
Кроме того, страны ЕС могут смягчать ограничения на въезд для гостей из государств, в которых число заражений COVID-19 за последние две недели не превышает 75 на 100 тыс. населения. При принятии таких решений могут учитываться также динамика распространения болезни, общее число сделанных тестов и доля среди них позитивных, а также другие факторы, в том числе, наличие доверия к официальной информации.
В то же время рекомендация Евросовета предусматривает введение так называемого «механизма экстренного торможения», который дает властям государств ЕС в срочном порядке ограничить въезд из той или иной страны или региона в случае быстрого ухудшения там эпидемиологической обстановки, в том числе
Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом, окончательные решения будут принимать власти входящих в Евросоюз стран.
С 10 мая вакцинированных от COVID-19 туристов из ЕС и ряда других стран (в том числе и России) начали без дополнительных ограничений пускать на Кипр — им не нужно предъявлять свежие