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15:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский: Украина сможет остановить войну в Донбассе только сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что они с Владимиром Путиным смогут «остановить войну» в Донбассе и рассчитывает провести с ним «прямой разговор». Он также заявил, что «осторожно относится» к характеристикам президента России, потому что «не простит себе», если «теми или иными словами» увеличит возможность эскалации.

Источник: Reuters

Россия и Украина уже ведут переговоры по организации встречи двух президентов.

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Тему двусторонней встречи с Владимиром Путиным господин Зеленский осветил на пресс-конференции, посвященной итогам его второго года на посту президента Украины. На вопрос о том, считает ли он возможным прекратить войну в Донбассе, пока президентом России является господин Путин, он ответил: «У нас с вами нет шанса другого. Мы должны остановить войну сейчас, когда президент РФ — Путин, я очень этого хочу, я в это верю» (цитата по «Интерфаксу»).

Он убежден, что также для урегулирования ситуации в Донбассе нужно задействовать и «нормандский формат» (Россия, Германия, Украина, Франция), потому что другой такой площадки «пока нет», а также привлечь Вашингтон: «Я считают, что кроме “нормандского формата” будет прямой разговор с президентом РФ. А кроме прямого разговора с президентом РФ, я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию».

Владимир Зеленский также сказал, что у него «нет времени думать» о Владимире Путине, потому что его мысли заняты их возможной встречей «в том или ином формате», так как она «может приблизить нас к окончанию войны».

Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ, потому что у меня простая позиция, если я теми или иными словами, мы будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю.
Владимир Зеленский (цитата по РИА Новости)

Зеленский также сказал на конференции, что рассматривает возможность провести референдум о путях урегулирования донбасского конфликта, «если не сработает другой план». Как выяснил «Ъ», Украина, передала «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе. Они фиксируют существенные разногласия с позицией России.

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