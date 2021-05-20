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16:11 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что Россия «зубы выбьет» всем, кто попробует что-то у нее «откусить»

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая. /ТАСС/. Россия периодически сталкивается с попытками что-то от нее «откусить», но она выбьет зубы всем, кто собирается это сделать. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной стране. «Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат», — отметил Путин.

Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться.
Владимир Путин

Президент уверен, что Россию продолжат сдерживать, так как многим оппонентам такая страна просто не нужна.

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«Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, все равно сдерживание будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна», — заявил глава государства.

«Но она нужна нам с вами, нужна нашим людям, гражданам Российской Федерации. И мы будем делать все для того, чтобы не только сохранить, но и упрочить, усилить», — добавил Путин.

Чтобы добиться такой стратегической цели, по словам президента, нужно «делать все, чтобы сохранить память о том, что происходило в предыдущие годы, память о тех, кто отстоял нашу Родину».

Глава государства отметил в связи с этим важность работы поисковых движений, деятельности по возрождению памяти о защитниках Отечества, добавив, что подчас эта работа связана с определенной опасностью.

«Слишком большая» страна

Россию за границей некоторые считают слишком большой даже после того, как она утратила значительную часть исторических территорий после распада СССР, добавил российский лидер.

По его словам, Советский Союз — «это не что иное, как историческая Россия, только [она] называлась по-другому, ну и идеологическое содержание государства было, конечно, другим, но с геополитической точки зрения это историческая Россия».

«Даже после того, как одна треть потенциала была утрачена, все равно, для кого-то Россия слишком велика», — констатировал Путин. Он также напомнил высказывание Александра III о России — «нашей огромности боятся все».

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