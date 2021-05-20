Путин заявил, что Россия «зубы выбьет» всем, кто попробует что-то у нее «откусить»

16:11 (мск), источник: ТАСС
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По его словам, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной стране. «Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат», — отметил Путин.
Все нас хотят
где-тоукусить или чего-тоот нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться.
Президент уверен, что Россию продолжат сдерживать, так как многим оппонентам такая страна просто не нужна.
«Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, все равно сдерживание будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна», — заявил глава государства.
«Но она нужна нам с вами, нужна нашим людям, гражданам Российской Федерации. И мы будем делать все для того, чтобы не только сохранить, но и упрочить, усилить», — добавил Путин.
Чтобы добиться такой стратегической цели, по словам президента, нужно «делать все, чтобы сохранить память о том, что происходило в предыдущие годы, память о тех, кто отстоял нашу Родину».
Глава государства отметил в связи с этим важность работы поисковых движений, деятельности по возрождению памяти о защитниках Отечества, добавив, что подчас эта работа связана с определенной опасностью.
Россию за границей некоторые считают слишком большой даже после того, как она утратила значительную часть исторических территорий после распада СССР, добавил российский лидер.
«Даже после того, как одна треть потенциала была утрачена, все равно, для