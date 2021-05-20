Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации “Город трудовой доблести” городу Барнаулу, городу Каменску-Уральскому, городу Кирову, городу Коломне, городу Комсомольску-на-Амуре, городу Красноярску, городу Магадану, городу Пензе, городу Рыбинску, городу Северодвинску, городу Тюмени, городу Чебоксары», — говорится в документе.
Ранее в четверг секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании оргкомитета «Победа» попросил Путина поддержать предложение партии о присвоении 11 городам почетного звания «Город трудовой доблести»: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре.
В свою очередь президент РАН Александр Сергеев сообщил о поддержке РАН присвоения этого звания в 2021 году 12 городам страны, дополнив список городом Чебоксары.
Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Во время мероприятия в прошлом году Путин поддержал идею присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» 20 городам. Позже он подписал соответствующий указ. Почетное звание первыми получили города Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.