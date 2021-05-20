Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стали известны новые подробности нападения на гимназию Следственный комитет восстановил развитие событий в Казани
Фоторепортажи
13Стрельба в школе в Казани
15Праздничный салют в честь Дня Победы
20:35 (мск), источник: ТАСС

Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам России звания «Город трудовой доблести». Документ опубликован в четверг на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации “Город трудовой доблести” городу Барнаулу, городу Каменску-Уральскому, городу Кирову, городу Коломне, городу Комсомольску-на-Амуре, городу Красноярску, городу Магадану, городу Пензе, городу Рыбинску, городу Северодвинску, городу Тюмени, городу Чебоксары», — говорится в документе.

Ранее в четверг секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании оргкомитета «Победа» попросил Путина поддержать предложение партии о присвоении 11 городам почетного звания «Город трудовой доблести»: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре.

В свою очередь президент РАН Александр Сергеев сообщил о поддержке РАН присвоения этого звания в 2021 году 12 городам страны, дополнив список городом Чебоксары.

Города трудовой доблести

Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Во время мероприятия в прошлом году Путин поддержал идею присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» 20 городам. Позже он подписал соответствующий указ. Почетное звание первыми получили города Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» Сибирь от РФ
Эксперт рассказал о новой гиперзвуковой ракете «Острота»
На Камчатке ответили Путину по задевшей его теме Долины гейзеров
Зеленский анонсировал референдум по Донбассу
Виталик Бутерин потерял статус самого молодого криптомиллиардера
Минюст предложил автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД
Мужчина подобрал «котенка», который оказался диким зверем
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Hi-Tech
На военной китайской базе заметили загадочный объект (фото) Все гадают, что внутри
Авто
Начались продажи самой необычной Kia (фото) Всего будет выпущено 1500 экземпляров
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Дети
Экс-муж Ольги Бузовой в четвертый раз станет отцом (фото) Супруга футболиста снова беременна
Леди
Кейт Миддлтон выбрала неудачное платье для посещения музея Новый наряд герцогини не впечатлил публику
Новости партнеров
Коммунист набросился на Героя России – и наизусть зачитал присягу США
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Выявлен новый симптом коронавируса: что происходит с ушами заболевшего
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь