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22:05 (мск), источник: Известия

Белый дом признал невозможность прекратить строительство СП-2

Предотвратить строительство трубопровода «Северный поток — 2» (СП-2), который завершен на 95%, практически невозможно. Об этом 20 мая заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Источник: AP 2021

«Когда президент [США Джо Байден] занял свой пост, трубопровод был готов на 95%. Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%?» — заявила Псаки на брифинге, трансляция которого велась в YouTube.

Также Псаки отметила, что, решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

Ранее в четверг представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано отметил, что ЕС принял к сведению предоставленный Госдепартаментом США конгрессу доклад по газопроводу «Северный поток — 2», а также отметил отказ американских властей от введения санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2.

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Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей первой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике подтвердил, что в докладе Госдепартамента конгрессу США указано четыре российских судна, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», в отношении которых американская сторона намерена ввести санкции. Также, по его словам, в докладе указаны пять организаций и одно физическое лицо, против которых планируется ввести ограничительные меры.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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