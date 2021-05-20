Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с Газой

Операция «Стражи стены», проводимая Армией обороны Израиля с 10 мая, отмечает телеканал, прекращается с 02:00 местного времени в пятницу по предложению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Бени Ганца.
Прекращение огня, согласно сведениям израильского телеканала, вступит в силу на условиях, предложенных египетскими посредниками. Детали условий не приводятся.
До заседания кабинет министров Израиля, указывает 12-й канал, проинформировал Египет, что готов к прекращению огня без достижения соответствующего соглашения с ХАМАС.
Телеканал со ссылкой на источники в Ливане сообщает, что ХАМАС также объявит прекращение огня, которое вступит в силу в пятницу. Предположительно это будет в полдень по местному времени.
Телеканал Al Arabiya также информировал, что режим прекращения огня предварительно вступит в силу в 02:00 21 мая.
Между тем, как сообщают арабские СМИ, в эти часы продолжается интенсивный обмен ракетными ударами между сторонами конфликта.
По данным Reuters, представитель ХАМАС подтвердил, что режим прекращения огня с Израилем вступит в силу в 02:00 мск пятницы.
По его словам, режим прекращения огня будет «взаимным и одновременным».