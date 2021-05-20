Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стал известен диагноз Ильназа Галявиева Это необратимое заболевание, характеризующееся поэтапным отмиранием клеток
Фоторепортажи
15Жара в Москве
19Празднование Ураза-байрама в России
22:35 (мск), источник: ТАСС

Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с Газой

ТАСС, 20 мая. Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил в четверг 12-й канал израильского телевидения. По его информации, решение было принято большинством голосов.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Операция «Стражи стены», проводимая Армией обороны Израиля с 10 мая, отмечает телеканал, прекращается с 02:00 местного времени в пятницу по предложению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Бени Ганца.

Прекращение огня, согласно сведениям израильского телеканала, вступит в силу на условиях, предложенных египетскими посредниками. Детали условий не приводятся.

До заседания кабинет министров Израиля, указывает 12-й канал, проинформировал Египет, что готов к прекращению огня без достижения соответствующего соглашения с ХАМАС.

Телеканал со ссылкой на источники в Ливане сообщает, что ХАМАС также объявит прекращение огня, которое вступит в силу в пятницу. Предположительно это будет в полдень по местному времени.

Телеканал Al Arabiya также информировал, что режим прекращения огня предварительно вступит в силу в 02:00 21 мая.

Между тем, как сообщают арабские СМИ, в эти часы продолжается интенсивный обмен ракетными ударами между сторонами конфликта.

По данным Reuters, представитель ХАМАС подтвердил, что режим прекращения огня с Израилем вступит в силу в 02:00 мск пятницы.

По его словам, режим прекращения огня будет «взаимным и одновременным».

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Обострение палестино-израильского конфликта
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
Умер летчик-испытатель Тайгиб Толбоев
Суд в США приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы
«Газпром» запланировал продолжить продажу газа «великой» Польше
Эксперт рассказал о новой гиперзвуковой ракете «Острота»
На Камчатке ответили Путину по задевшей его теме Долины гейзеров
Мужчина подобрал «котенка», который оказался диким зверем
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Назван самый распространенный вид рака в России У мужчин и женщин это разные онкозаболевания.
Новости партнеров
Минимум по 25 тыс. рублей: в Госдуме сделали новое заявление по пенсиям
Платошкина приговорили к пяти годам условно
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Дети
Экс-муж Ольги Бузовой в четвертый раз станет отцом (фото) Супруга футболиста снова беременна
Леди
Кейт Миддлтон выбрала неудачное платье для посещения музея Новый наряд герцогини не впечатлил публику
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Выявлен новый симптом коронавируса: что происходит с ушами заболевшего
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь