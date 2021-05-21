Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 маяОткрытие острова Святой Елены в Атлантическом океане, основание Международной федерации футбола и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
15Богиня поп-музыки: Шер — 75
16Обострение палестино-израильского конфликта
00:51 (мск), источник: Известия

Памфилова рассказала о расширении формата онлайн-голосования

Список регионов для участия в ДЭГ (дистанционном электронном голосовании) со временем будет расширяться, рассказала в интервью «Известиям» глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Источник: Известия

«Мы предполагаем, что к следующей федеральной кампании, а это выборы 2024 года, список таких субъектов будет максимально расширен. В лучшем случае — это всероссийский охват. В худшем — более половины. Однако мы рассчитываем на лучшее. Работаем интенсивно, но движемся осторожно», — пояснила председатель Центризбиркома.

По ее словам, главная задача состоит в том, чтобы система вызывала доверие. Памфилова подчеркнула, что граждане должны понимать все процессы, «которые происходят в этой системе».

«Для того, чтобы все сложилось, необходим мощный общественный контроль. И в этом основная сложность: технологически совместить тайну голосования и открытую систему тотального общественного контроля. По мере того, как у нас будет реализовываться эта задача, будем двигаться дальше», — пояснила председатель ЦИК.

Также в ходе беседы с «Известиями» глава ЦИК рассказала об иностранном вмешательстве, подготовке к осенним выборам и увеличении числа женщин в руководстве избирательной системы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несите ваши денежки: в России вновь бум финансовых пирамид
Смысл удара: почему бой Романова и Кудряшова завершится нокаутом
США предложили ввести мировой налог на прибыль корпораций
Умер летчик-испытатель Тайгиб Толбоев
Россия впервые в 2021 году взяла в долг в валюте
«Газпром» запланировал продолжить продажу газа «великой» Польше
Мужчина подобрал «котенка», который оказался диким зверем
Сборная России стартует на ЧМ по хоккею без флага и гимна
Эксперт рассказал о новой гиперзвуковой ракете «Острота»
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Авто
Начались продажи самой необычной Kia (фото) Всего будет выпущено 1500 экземпляров
Новости партнеров
Выявлен новый симптом коронавируса: что происходит с ушами заболевшего
Гражданам со стажем 30 лет добавят по 1500 рублей к пенсии
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Дети
Экс-муж Ольги Бузовой в четвертый раз станет отцом (фото) Супруга футболиста снова беременна
Леди
Кейт Миддлтон выбрала неудачное платье для посещения музея Новый наряд герцогини не впечатлил публику
Дом
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Источник вдохновения: 5 самых красивых садов мира
Компактные кухни: 15 реальных примеров
Нужен ли ковер на кухне? Отвечаем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь