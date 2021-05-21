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02:17 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что США помогут Израилю восстановить систему ПВО «Железный купол»

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты окажут помощь Израилю в восстановлении системы ПВО «Железный купол». Об этом заявил в четверг американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме перед журналистами.

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«Я только что говорил [по телефону] с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху. Ранее сегодня [в четверг] я разговаривал с президентом Египта [Абдель Фаттахом] ас-Сиси. Премьер-министр Нетаньяху сообщил мне, что Израиль согласился на взаимное прекращение огня без предварительных условий», — отметил американский лидер.

Он добавил, что, по словам ас-Сиси, ХАМАС и другие радикальные группировки в Газе также согласились на прекращение огня.

«Премьер-министр также поделился со мной своей признательностью за систему “Железный купол”, которую наши страны разработали вместе и которая спасла огромное число жизней израильских граждан — арабов и евреев. Я заверил его в своей полной поддержке восстановления израильской системы “Железный купол” для обеспечения обороны и безопасности страны в будущем», — подчеркнул Байден.

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Как сообщила в четверг пресс-служба израильской армии, палестинские радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильским городам 4 070 ракет, 610 снарядов упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

При этом американский лидер по ошибке премьера Нетаньяху назвал президентом.

«В беседе с президентом Нетаньяху я высоко оценил его решение завершить нынешние боевые действия менее чем за 11 дней. Я также подчеркнул то, что я говорил на протяжении всего этого конфликта: «Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля защищаться от неизбирательных ракетных обстрелов со стороны ХАМАС и других базирующихся в Газе террористических группировок, которые уносят жизни невинных мирных жителей в Израиле», — отметил Байден.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о перемирии с контролирующим сектор Газа движением ХАМАС. Как сообщал ряд СМИ, режим прекращения огня между палестинскими группировками в секторе Газа и Израилем предварительно вступит в силу в 02:00 мск 21 мая.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 человек получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

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