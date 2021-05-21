02:45 (мск), источник: Коммерсантъ
Сенаторы США планируют восстановить санкции против «Северного потока-2»
В США 14
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«Администрация Джо Байдена, рискуя ослаблением глобальных позиций Америки, соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст Владимиру Путину возможность давления на наших союзников в Европе», — сказано в заявлении Крамера на его сайте.
В случае принятия законопроект также обяжет американскую администрацию ввести ограничения против субподрядчиков организаций, участвующих в строительстве.
19 мая США отказались вводить санкции против Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига. До этого источники издания Axios сообщали, что единственный способ остановить реализацию «Северного потока-2» — ввести санкции против получателей газа в Германии, но администрация президента США не готова на разрыв отношений с Германией.