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02:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенаторы США планируют восстановить санкции против «Северного потока-2»

В США 14 сенаторов-республиканцев внесли в Конгресс законопроект о введении санкций в отношении оператора проекта «Северный поток-2» компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, следует из заявления сенатора Кевина Крамера. По его словам, принятое ранее решение об отказе от санкций ослабит позиции США в мире.

Источник: Reuters

«Администрация Джо Байдена, рискуя ослаблением глобальных позиций Америки, соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст Владимиру Путину возможность давления на наших союзников в Европе», — сказано в заявлении Крамера на его сайте.

Он призвал остальных законодателей поддержать законопроект, пока администрация не заставила США «на собственном опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность».
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В случае принятия законопроект также обяжет американскую администрацию ввести ограничения против субподрядчиков организаций, участвующих в строительстве.

19 мая США отказались вводить санкции против Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига. До этого источники издания Axios сообщали, что единственный способ остановить реализацию «Северного потока-2» — ввести санкции против получателей газа в Германии, но администрация президента США не готова на разрыв отношений с Германией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки усомнилась в возможности остановить строительство, так как проект завершен на 95%.

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