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04:57 (мск), источник: РБК

Конгрессмены заявили о доказательствах лабораторного происхождения COVID

Республиканцы из комитета по разведке Палаты представителей США заявили о существовании убедительных косвенных доказательств лабораторного происхождения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в их докладе, передает Fox News.

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Источник: AP 2021

«Серьезные косвенные доказательства вызывают серьезные опасения, что вспышку COVID-19 могла вызвать утечка из Уханьского института вирусологии», — отмечается в сообщении.

Как пишут республиканцы, американские дипломаты еще в 2017 году сообщали, что лаборатория в Ухане занимается опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения необходимых протоколов безопасности.
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Кроме того, осенью 2019, по информации членов комитета, несколько сотрудников лаборатории болели с симптомами, похожими на последствия COVID-19. Также в публикации упоминается причастность китайских военных к институту в Ухане.

По мнению республиканцев, косвенных доказательств естественного происхождения вируса, наоборот, мало. Так, китайские власти до сих пор не могут точно назвать вид, от которого вирус начал передаваться человеку.

Члены комитета призвали правительство США оказать большее давление на Китай, чтобы Пекин позволил провести полное исследования возникновения пандемии и проверить вероятность его искусственного происхождения.

Ранее миссия ВОЗ прибыла в китайский Ухань, чтобы исследовать коронавирус. Эксперты исключили вероятность того, что он имел искусственное происхождение, и подтвердили, что природным источником была популяция летучих мышей.

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