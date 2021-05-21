Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Льготы и пособия будут начислять по-новому: кто получит больше Как оформить документы
Фоторепортажи
44Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
13Стрельба в школе в Казани
07:45 (мск), источник: Известия

В ГД предложили заселить нуждающихся в ведомственные общежития

Бывшие ведомственные общежития хотят использовать для временного проживания нуждающихся. Такие поправки в действующее регулирование готовит комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Об этом «Известиям» рассказали в комитете.

Источник: РИА "Новости"

Зависший с 2016-го законопроект о бывших ведомственных общежитиях рассмотрят во втором чтении в ближайшее время, рассказали «Известиям» в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

После приватизации предприятий, в ведении которых находились общежития, они перешли или в частную собственность, или муниципалитетам.

Такие дома есть в каждом городе страны, сказала «Известиям» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Например, только в подмосковном Сергиевом Посаде их более трех, отметил первый запред комитета Сергей Пахомов.

«Следующим шагом мы будем предлагать ввести упрощенный порядок передачи ведомственных общежитий в муниципалитеты. И тогда они смогут их использовать в том числе как маневренный фонд. Мы готовим такую законодательную инициативу», — сообщил «Известиям» парламентарий.

Маневренный фонд — жилье, временно предоставляемое нуждающимся гражданам по договору социального найма.

Законопроект предполагает, что в домах, которые передаются органам местного самоуправления, с жителями будет заключен договор социального найма согласно нормам ЖК РФ. В случае, если дома приватизированы в частную собственность, а жилое помещение предоставлено гражданам до этого, то заключается договор найма в соответствии с Гражданским кодексом РФ, сказал Сергей Пахомов.

Плата нанимателя за жилое помещение включает в себя: за наем, за содержание и текущий ремонт общего имущества и за коммунальные услуги. Капремонт оплачивает собственник. Размер тарифов устанавливается наймодателем, но не может превышать величины, устанавливаемой ч. 3 ст. 156,1 ст. 57 ЖК РФ.

 Несите ваши денежки: в России вновь бум финансовых пирамид
Смысл удара: почему бой Романова и Кудряшова завершится нокаутом
В ЕС достигли договоренности по сертификату вакцинации
Россиянам упростили получение налогового вычета
Россия впервые в 2021 году взяла в долг в валюте
В США заявили о доказательстве лабораторного происхождения COVID
Мужчина подобрал «котенка», который оказался диким зверем
В России появился антимошеннический сайт
«Газпром» запланировал продолжить продажу газа «великой» Польше
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Горячие темы на Авто
Евровидение, Манижа. 228
С Днём ПионЭрии, Друзья! 173
Об одуванчиках. 124
Танцуют все 81
Кино
Сыгравшая Мальвину Татьяна Проценко до смерти хранила ее платье Исполнительница роли девочки с голубыми волосами скончалась на 53-м году жизни
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
Красавица - Жади 20 лет спустя. Как она изменилась
5 актеров фильма «Знахарь». Как выглядят сегодня
Роскошный подарок дочери Меган Маркл. Что получит
Леди
Кейт Миддлтон выбрала неудачное платье для посещения музея Новый наряд герцогини не впечатлил публику
Новости партнеров
Коммунист набросился на Героя России – и наизусть зачитал присягу США
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Выявлен новый симптом коронавируса: что происходит с ушами заболевшего
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь