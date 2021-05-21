В ГД предложили заселить нуждающихся в ведомственные общежития

Зависший с 2016-го законопроект о бывших ведомственных общежитиях рассмотрят во втором чтении в ближайшее время, рассказали «Известиям» в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.
После приватизации предприятий, в ведении которых находились общежития, они перешли или в частную собственность, или муниципалитетам.
Такие дома есть в каждом городе страны, сказала «Известиям» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Например, только в подмосковном Сергиевом Посаде их более трех, отметил первый запред комитета Сергей Пахомов.
«Следующим шагом мы будем предлагать ввести упрощенный порядок передачи ведомственных общежитий в муниципалитеты. И тогда они смогут их использовать в том числе как маневренный фонд. Мы готовим такую законодательную инициативу», — сообщил «Известиям» парламентарий.
Маневренный фонд — жилье, временно предоставляемое нуждающимся гражданам по договору социального найма.
Законопроект предполагает, что в домах, которые передаются органам местного самоуправления, с жителями будет заключен договор социального найма согласно нормам ЖК РФ. В случае, если дома приватизированы в частную собственность, а жилое помещение предоставлено гражданам до этого, то заключается договор найма в соответствии с Гражданским кодексом РФ, сказал Сергей Пахомов.
Плата нанимателя за жилое помещение включает в себя: за наем, за содержание и текущий ремонт общего имущества и за коммунальные услуги. Капремонт оплачивает собственник. Размер тарифов устанавливается наймодателем, но не может превышать величины, устанавливаемой ч. 3 ст. 156,1 ст. 57 ЖК РФ.