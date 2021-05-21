17:52 (мск), источник: Ведомости
Зарубежные интернет-компании «приземлят» в России
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий их создавать в России полноценные представительства.
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Группа депутатов Госдумы и сенаторов, в числе которых Александр Хинштейн, Антон Горелкин, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Алексей Пушков внесла в нижнюю палату парламента законопроект о «приземлении» зарубежных
Документ вводит обязательство для владельцев иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей создавать или филиалы, или представительства, или российские юридические лица, которые «должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России». Такие же требования предлагается распространить и на
Сейчас в российском законодательстве отсутствует норма, обязывающая иностранные
Цель законопроекта — установить равные условия для российских и иностранных компаний, говорится в пояснительной записке. В ней же приводится перечень потенциальных объектов регулирования: «По данным различных исследований, поисковую систему Google предпочитают около 56% российских пользователей. Второе и третье место по популярности среди социальных сетей в России занимают Facebook (около 16% аудитории) и Twitter (около 14% аудитории). Ежемесячная аудитория YouTube составляет более 44 миллионов человек».
Речь идет, в частности, об информировании пользователей
Требования нового законопроекта, как уточнил «Ведомостям» соавтор законопроекта Антон Горелкин, коснутся не только известных «уклонистов», таких как Facebook и Twitter, но Google или Apple.
«Работающие сейчас в России ООО “Гугл” и ООО “Эппл Рус” официально свои материнские компании не представляют. Это либо “отделы рекламы”, либо офисы продаж, либо
Российские власти не впервые пытаются «приземлить» зарубежные ИТ-компании: 1 сентября 2015 г. вступил в силу закон, обязывающий хранить персональные данные россиян на территории РФ. Ряд крупных зарубежных корпораций данные так и не локализовали. В 2019 г. штрафы за отказ локализовать базы с персональными данными россиян увеличены и теперь составляют от 1 млн до 6 млн руб. В феврале 2020 г. мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы признал Twitter и Facebook нарушившими законодательство о локализации хранения персональных данных россиян и наложил штраф в размере 4 млн руб. на каждую компанию.
Мария Истомина, Татьяна Исакова