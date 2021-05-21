Сертификаты вакцинации будут действовать на территории ЕС с 1 июля

«Этот сертификат начнет действовать для всего ЕС с 1 июля, — сказала она. — Простой документ, который удостоверяет, что человек прошел вакцинацию, сдал ПЦР-тест или тест на антитела или выздоровел после болезни. Если человек соответствует одному из этих трех требований, то его [документ] можно использовать для поездок».
Государства ЕС обсуждают идею введения признанных во всех 27 странах Евросоюза сертификатов вакцинации с начала марта.
В четверг Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщило, что Европарламент и Совет ЕС смогли договориться по вопросу внедрения в Евросоюзе данных сертификатов.