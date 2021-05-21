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13:00 (мск), источник: ТАСС

Сертификаты вакцинации будут действовать на территории ЕС с 1 июля

МАДРИД, 21 мая. /ТАСС/. Сертификаты о вакцинации будут действовать на территории всего Евросоюза с 1 июля. Об этом в пятницу заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

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Источник: РИА "Новости"

«Этот сертификат начнет действовать для всего ЕС с 1 июля, — сказала она. — Простой документ, который удостоверяет, что человек прошел вакцинацию, сдал ПЦР-тест или тест на антитела или выздоровел после болезни. Если человек соответствует одному из этих трех требований, то его [документ] можно использовать для поездок».

Государства ЕС обсуждают идею введения признанных во всех 27 странах Евросоюза сертификатов вакцинации с начала марта.

В четверг Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщило, что Европарламент и Совет ЕС смогли договориться по вопросу внедрения в Евросоюзе данных сертификатов.

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