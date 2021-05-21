Перемирие между Израилем и ХАМАС. Палестинцы празднуют его как победу
Режим прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС при посредничестве Египта вступил в силу в 2 часа ночи пятницы по местному времени (совпадает с московским). За 11 дней конфликта погибло 244 человека, большинство — в секторе Газа.
Обе стороны заявили. что готовы ответить в случае нарушения условий перемирия противником. Египет сообщил, что пошлет в Израиль две делегации, которые будут следить за соблюдением режима прекращения огня.
Еще ночью в пятницу палестинцы, укрывавшиеся все эти дни в различных убежищах, в школах, работающих под эгидой ООН и прочих относительно безопасных местах, вышли на улицы Иерусалима, Хеврона, Рамаллы и других городов, празднуя перемирие.
Многие из них восприняли прекращение огня как победу палестинского сопротивления. Из некоторых мечетей слышны усиленные репродукторами приветствия «победе сопротивления над оккупантами».
«Мы следили за СМИ, победа сопротивления — это победа всех мусульман. Палестинское сопротивление вернуло честь всем мусульманам», — цитирует агентство Хамама Атийята, одного из участников палестинских протестов.
Из-за обстрелов палестинцы не смогли отметить свой религиозный праздник разговения Ид аль-Фитр, завершающий Рамадан. В Газе они сделали это в пятницу, с наступлением перемирия.
Многие палестинцы праздновали перемирие как победу над Израилем | Источник:Reuters
ХАМАС также заявил о том, что вооруженный конфликт стал успешным сопротивлением противнику, обладающему превосходящей военной мощью.
Правительство Израиля отметило, что в ходе 11-дневной кампании Израиль добился огромного успеха в достижении своей цели — уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС, что, по мнению израильских властей, должно привести к более долгосрочному миру и спокойствию.
ХАМАС, тем временем, отрицает успехи израильских военных, утверждая, в частности, что подземные тоннели, вопреки заявлениям израильтян, не разрушены и по-прежнему действуют.
«Нетаньяху пытается рассказать миру, что он разрушил 100 километров тоннелей сопротивления, но мы говорим сегодня, что активисты “Кассама” сейчас идут по тоннелям», — заявил своим сторонниками один из лидеров ХАМАС Мошир аль-Масри, добавив, что его боевики по-прежнему могут обстреливать Израиль ракетами. («Бригады Изз ад-Дин Аль-Кассам» — военное крыло ХАМАС).
Мир приветствует перемирие в Израиле
«Я приветствую прекращения огня между Газой и Израилем после 11 дней боевых действий и призываю все стороны соблюдать прекращение огня», — сказал журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
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Президент США Джо Байден заявил, что переговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и поблагодарил его за решение о перемирии.
Байден также заявил, что США будут работать с ООН для обеспечения срочной гуманитарной помощи сектору Газа.
Президент европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала перемирие и призвала в «Твиттере» обе стороны придерживаться режима прекращения огня.
«Я призываю обе стороны консолидировать его и стабилизировать ситуацию на долгий срок. Только политическое решение принесет долгосрочный мир и безопасность для всех», — написала Урсула фон дер Ляйен.
По данным палестинской стороны, в секторе Газа погибли 232 человека, около 100 из них — женщины и дети. Израиль утверждает, что по меньшей мере 150 из погибших были боевиками экстремистских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России).
В Израиле, по официальным данным погибли 12 человек, сотни получили ранения и травмы в результате ракетных обстрелов.
Президент США Джо Байден призывал израильского премьера свернуть военную операцию в Газе, однако Нетаньяху настаивал на том, что операция должна достичь намеченных целей — уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС, что, по его убеждению, должно привести к более долгосрочному миру.
Первые столкновения между арабами и израильтянами начались 7 мая у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме. Пришедшие на пятничную молитву мужчины начали забрасывать камнями израильских полицейских в знак протеста против решения Верховного суда Израиля о выселении нескольких семей из домов в восточной части Иерусалима.
Уличные беспорядки продолжались три дня, пострадали более 300 человек с обеих сторон.
В уличных беспорядках в Восточном Иерусалиме в начале мая пострадали более 300 человек | Источник:GETTY IMAGES
9 мая израильские силы безопасности оцепили Храмовую гору, чтобы дать возможность еврейскому населению отметить День Иерусалима, который празднуется с 1967 года, когда Израиль взял восточную часть города под свой контроль.
Мировое сообщество считает Восточный Иерусалим оккупированной Израилем территорией.
10 мая ХАМАС выпустил по Израилю первую партию ракет, после чего израильское командование приняло решение о начале военной операции «Страж стен».
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