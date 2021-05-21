21 мая, источник: ТАСС
Запрет избираться причастным к экстремистским организациям не коснется прошедших выборов
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Законопроект о запрете избираться лицам, которых суд признал причастными к деятельности экстремистских организаций, не будет распространяться на уже состоявшиеся выборы. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта, направленных в профильный комитет по контролю и регламенту главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом (текст есть в распоряжении ТАСС).