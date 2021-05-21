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18:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Поправки в КоАП об ужесточении оборота оружия внесли в Госдуму

Сенаторы Виктор Бондарев, Александр Ракитин и Сергей Мартынов и группа депутатов Госдумы во главе с руководителем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия») внесли законопроект об ужесточении оборота оружия. Авторы, в частности, предлагают ввести административную ответственность за незаконный оборот любого оружия и увеличить срок ответственности за утерю оружия.

Источник: Reuters

Другой законопроект, касающийся правил выдачи оружия, уже прошел первое чтение.

Проектом поправок предлагается:

  • распространить административную ответственность за незаконный оборот оружия на все его виды, в том числе пневматическое, газовое и сигнальное;
  • ввести штрафы за ношение холодного оружия для самообороны с его возможной конфискацией (такое ношение уже запрещено федеральным законом «Об оружии», но ответственности за него нет);
  • увеличить срок ответственности за утрату оружия с двух месяцев до одного года, а наказание — до 5−10 тыс. руб. штрафа или до трех лет запрета на покупку и ношение оружия;
  • ввести штрафы за публикацию инструкций по переделке оружия в СМИ и в интернете: для граждан — до 50 тыс. руб., для индивидульных предпринимателей — до 100 тыс. руб., для должностных лиц — до 80 тыс. руб., для юрлиц —до 1 млн руб. ;
  • увеличить до вышеуказанного уровня штрафы за публикацию инструкций по изготовлению взрывных устройств и взрывчатки;
  • освобождать тех, кто добровольно сдаст незаконно хранимое оружие, от административной ответственности (сейчас освобождаются только от уголовной).
Накануне думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за сбыт боеприпасов и огнестрельного оружия, а также за хулиганство с пиротехникой.

Соавтором этого законопроекта также является Пискарев.

Напомним, ужесточить правила оборота гражданского оружия поручил президент России Владимир Путин после стрельбы в казанской гимназии, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых, 23 человека были госпитализированы.

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