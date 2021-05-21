18:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Поправки в КоАП об ужесточении оборота оружия внесли в Госдуму
Сенаторы Виктор Бондарев, Александр Ракитин и Сергей Мартынов и группа депутатов Госдумы во главе с руководителем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия») внесли законопроект об ужесточении оборота оружия. Авторы, в частности, предлагают ввести административную ответственность за незаконный оборот любого оружия и увеличить срок ответственности за утерю оружия.