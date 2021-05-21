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23:09 (мск), источник: ТАСС

США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с «Северным потоком — 2»

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех российских организаций. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении финансового ведомства. В черный список, как ранее на этой неделе сообщал Госдепартамент, вошли Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис», АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Источник: РИА "Новости"

При этом ООО «Коксохимтранс», уже находящуюся в санкционных списках США в связи с ситуацией на Украине, добавили и в перечень по строящемуся трубопроводу. Это означает, что, если с организации снимут рестрикции в рамках одного из этих списков, ограничения продолжат действовать против нее в рамках другого.

Американские санкции затрагивают только ту деятельность Федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба», которая связана только с трубопроводами «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», говорится в сообщении Минфина.

«Все финансовые операции и виды деятельности, запрещенные Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года, <…>, с участием Федерального государственного бюджетного учреждения “Морская спасательная служба” (МСС) или любой организации, в которой МСС прямо или косвенно принадлежит 50 или более процентов акций, которые не связаны со строительством проекта трубопровода “Северный поток — 2”, проекта трубопровода “Турецкий поток” или любого проекта, который является преемником любого из этих проектов, разрешаются», — говорится документе.

Соединенные Штаты также приняли решение внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило в пятницу Министерство финансов США.

Согласно распространенной им информации, в черный список включены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».

Вечером в среду госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам главы Госдепа, это решение отвечает национальным интересам США. При этом Вашингтон решил применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода «Северный поток — 2» и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются «продавить» таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер среди прочего в отношении фирм, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром».

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