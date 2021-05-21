23:24 (мск), источник: РБК
Минпромторг предложил Маску обсудить завод Tesla в России
Министерство промышленности и торговли обратилось к основателю Space X и Tesla Илону Маску с предложением о сотрудничестве. Предложение было сделано в Twitter.
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«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», — написали в ведомстве.
В ходе своего выступления на полях форума «Новое знание» Маск заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на российский рынок. А также добавил, что компания рассматривает Россию в качестве потенциального места открытия нового завода по производству автомобиля.
Маск также высказался за усиление коммуникации между Россией и США. В ответ на вопрос, почему он решил принять участие в форуме, предприниматель пояснил, что, с его точки зрения, необходимо налаживать контакты и усиливать диалог между странами.
После этого несколько глав российских регионов выступили с инициативой построить завод Tesla у них. В частности, с предложением к Маску выступили главы Калужской, Подмосковной, Орловской, Калининградской и Свердловской областей. Также с инициативой выступил глава Удмуртии. Кроме того, о готовности предоставить площадку для строительства завода Tesla заявили в мэрии Москвы.
При этом бывший