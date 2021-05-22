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10:42 (мск), источник: ТАСС

Посольство отвергло утверждения о причастности России к протестам в Колумбии

БОГОТА. /ТАСС/. Заявления министра национальной обороны Колумбии Диего Молано о причастности России к протестам, которые уже больше трех недель проходят в южноамериканской республике, являются безосновательными. Об этом заявили в пятницу в российском посольстве, расположенном в Боготе.

Источник: AP 2021

«Посольство России в Колумбии выражает глубокое удивление по поводу заявлений министра обороны Колумбии Диего Молано [о причастности Москвы к протестам], — говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии. — Мы полностью отвергаем подобные заявления. Такие серьезные обвинения против нашей страны, которые мы считаем абсолютно безосновательными и не подкрепленными какими бы то ни было конкретными фактами, никак не способствуют развитию традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией».

Представители посольства сожалеют, что «в ходе охвативших страну в последнее время беспорядков имелись человеческие жертвы».
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«Выражаем наши глубокие соболезнования всем пострадавшим, их семьям и близким», — подчеркивается в заявлении.

Ранее Молано в интервью газетам El Mundo и El Tiempo заявил о том, что Россия причастна к протестам в Колумбии.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1,9 тыс. человек, погибли не менее 42.

Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.

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