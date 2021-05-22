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02:08 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном на определенных условиях

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном на определенных условиях, предусматривающих прежде всего ведение переговоров с целью денуклеаризации Пхеньяна. Об этом американский лидер сообщил в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме.

Источник: Reuters

Байдена попросили уточнить, в чем заключаются предварительные условия, которые Соединенные Штаты выдвигали бы Северной Корее при возможной организации встречи руководителей двух государств.

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«Увидим», — сказал глава американской администрации, когда у него поинтересовались, выполнит ли Пхеньян, с точки зрения Вашингтона, такие условия.

«Если он [Ким Чен Ын] возьмет на себя обязательства относительно того, чтобы я встретился с ним, если есть обязательство, в соответствии с которым мы встречаемся. Это обязательство должно заключаться в том, что идет обсуждение его [Ким Чен Ына] ядерного арсенала», — заявил Байден.

По его словам, он был бы готов дать согласие на такую встречу, если бы у госсекретаря США и других американских должностных лиц, занимающихся вопросами внешней политики и национальной безопасности, имелось понимание того, как Вашингтон и Пхеньян «будут продвигаться» в процессе возможных переговоров.

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«Но я бы не стал делать того, что было сделано в недавнем прошлом: я бы не стал предоставлять ему всего того, чего он добивается, — международного признания в качестве законного… Предоставлять то, что позволило ему двигаться в направлении того, чтобы казаться более серьезным применительно к тому, насчет чего он вовсе не был настроен серьезно», — подчеркнул Байден, имея в виду Ким Чен Ына и его встречи с предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

«Я должен знать конкретику», — отметил Байден, говоря о возможной встрече с лидером КНДР. «Я бы гарантировал, что [сначала] моя команда встретится с коллегами [в Северной Корее], и знает, по какому именно вопросу мы встречаемся», — добавил он.

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