08:02 (мск), источник: РБК
США заявили о готовности помочь в восстановлении сектора Газа
США готовы вместе с другими странами подготовить предложения по восстановлению сектора Газа, заявил президент Джо Байден на
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«Я готов подготовить и попытаюсь подготовить крупный пакет предложений вместе с другими странами. <…> Им нужна помощь, и я готов сделать это», — сказал он. При этом он подчеркнул, что речь пойдет о восстановлении мирной инфраструктуры, а не объектов, которые использует в военных целях контролирующее сектор Газа движение ХАМАС (признано террористическим в США и ЕС).
«Давайте
21 мая госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщил представитель госдепа Нед Прайс.
«Госсекретарь подчеркнул, что США намерены работать с палестинскими властями и ООН, чтобы предоставить скорую гуманитарную помощь и собрать международную поддержку для Газы и усилий по восстановлению Газы», — заявил он.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на Белый дом, представители американской администрации провели около 80 телефонных разговоров с коллегами на Ближнем Востоке, в их числе — переговоры Байдена с Аббасом,
Во время одного из разговоров с Нетаньяху Байден предложил помочь в восстановлении системы ПРО «Железный купол». Как сообщила
21 мая канал CNN со ссылкой на источники сообщил подробности другого разговора двух лидеров: по его данным, Байден сменил тон общения с Нетаньяху, дав понять, что если конфликт с палестинцами не завершится, то международное давление на Израиль усилится, однако «Нетаньяху не дал Байдену конкретных обещаний».