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08:02 (мск), источник: РБК

США заявили о готовности помочь в восстановлении сектора Газа

США готовы вместе с другими странами подготовить предложения по восстановлению сектора Газа, заявил президент Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме. Трансляцию вел канал CBS. Речь идет о восстановлении именно мирной инфраструктуры, а не объектов, которые в военных целях использует ХАМАС, заявил Байден. В госдепартаменте пообещали оказать сектору Газа гуманитарную помощь.

Источник: AFP 2021

«Я готов подготовить и попытаюсь подготовить крупный пакет предложений вместе с другими странами. <…> Им нужна помощь, и я готов сделать это», — сказал он. При этом он подчеркнул, что речь пойдет о восстановлении мирной инфраструктуры, а не объектов, которые использует в военных целях контролирующее сектор Газа движение ХАМАС (признано террористическим в США и ЕС).

По словам американского президента, его позиция о поддержке и приверженности безопасности Израиля не изменилась. Он заявил, что считает «двухгосударственное решение» единственным способом остановить конфликт на Ближнем Востоке.

«Давайте кое-что проясним, пока регион не заявит однозначно, что он признает право Израиля на существование в качестве независимого еврейского государства, мира не будет», — добавил Байден (цитата по Bloomberg).

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21 мая госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщил представитель госдепа Нед Прайс.

«Госсекретарь подчеркнул, что США намерены работать с палестинскими властями и ООН, чтобы предоставить скорую гуманитарную помощь и собрать международную поддержку для Газы и усилий по восстановлению Газы», — заявил он.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на Белый дом, представители американской администрации провели около 80 телефонных разговоров с коллегами на Ближнем Востоке, в их числе — переговоры Байдена с Аббасом, премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

Прекращения огня между Израилем и сектором Газа, которое вступило в силу в ночь на 21 мая, удалось добиться именно при помощи Египта.
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Во время одного из разговоров с Нетаньяху Байден предложил помочь в восстановлении системы ПРО «Железный купол». Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, это было сделано, потому что президент считает, что «эффективность “Железного купола” помогает спасать сотни жизней». Она отвергла предположение о том, что обещание Байдена было частью сделки, в рамках которой Израиль согласился на прекращение огня с сектором Газа.

21 мая канал CNN со ссылкой на источники сообщил подробности другого разговора двух лидеров: по его данным, Байден сменил тон общения с Нетаньяху, дав понять, что если конфликт с палестинцами не завершится, то международное давление на Израиль усилится, однако «Нетаньяху не дал Байдену конкретных обещаний».

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