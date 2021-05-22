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05:36 (мск), источник: Известия

США сняли ограничения по дальности для ракет Южной Кореи

Президент США Джо Байден и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин в ходе встречи пришли к договоренности о снятии ограничений по дальности полета южнокорейских баллистических ракет. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает корейское издание The Korea Daily. Прежнее соглашение ограничивало дальность ракет Южной Кореи до 800 км.

Источник: Reuters

«Я рад объявить об окончании действия рекомендаций по ракетам», — заявил президент Южной Кореи.

В материале уточняется, что при условии отмены ограничений по дальности ракеты Южной Кореи будут способны достичь не только КНДР, но и целей по всей Северо-Восточной Азии, в том числе Китая.

В 2012 году Республика Корея заключила с США договор, согласно которому увеличит дальность своих ракет с существовавших на тот момент 300 км до 800 км. Договоренность также предусматривала увеличение веса боеголовок ракет, включая также и те, дальность действия которых менее 800 км.

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В соответствии с двусторонними договоренностями от 1979 года, а также с изменениями, внесенными в 2001 году, дальность действия южнокорейских ракет до 2012 года не могла превышать 300 км, а вес боеголовки составлял максимум 500 кг.

В ходе переговоров с Мун Чжэ Ином президент США заявил о своей готовности провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он указал, что обязательными условиями проведения соответствующего диалога будут «определенные обязательства» главы КНДР относительно ядерного арсенала страны и деэскалации ее действий в этом направлении.

В свою очередь Мун Чжэ Ин сообщил Байдену, что Пхеньян необходимо вернуть на «путь диалога», так как вопрос денуклеаризации Корейского полуострова является «вопросом выживания» его страны.

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