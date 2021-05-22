Кириенко призвал адекватнее относиться к увлечению компьютерными играми

Он указал при этом, что чрезмерное увлечение компьютером несет в себе и риски, и «всегда должен быть баланс». «Но с другой стороны, нам, людям старшего поколения, надо адекватнее к этому относиться», — заявил Кириенко (цитата по «РИА Новости»).
Замглавы президентской администрации отдельно отметил игру Dota 2.
По словам Кириенко, она «по сложности интеллектуальных решений абсолютно сопоставима с шахматами». При этом, заявил он, у Dota есть преимущество: «шахматы — это индивидуальная игра, а это командная игра».
«Ты еще и с детских лет приучаешься к тому, что в одиночку ты ничего не добьешься, и тебе нужно уметь работать с другими людьми», — сказал Кириенко, отметив, что для детей это «колоссальный» и полезный навык.
В августе 2019 года Институт развития интернета (ИРИ) предложил Минпросвещения ввести в школах факультативные уроки по киберспорту в качестве эксперимента. Среди киберспортивных дисциплин, которые, по мнению ИРИ, следовало бы ввести в школах — Dota 2, CodinGame, FIFA 19, Hearthstone, Minecraft и World of Tanks.
Указанные игры, по мнению экспертов, способствуют развитию стратегического мышления, логики, креативного потенциала, скорости реакции, а также командной игры. В министерстве в ответ напомнили, что школы могут самостоятельно принимать решение о включении в учебный план факультативных занятий.
Осенью 2020-го опрос сервиса бесплатных объявлений «Юла» показал, что компьютерные игры являются самым популярным хобби у россиян — ими увлекаются более 40% респондентов. В «Юле» отметили, что интерес к компьютерным играм объединяет мужчин и женщин из поколения зуммеров (16−24 года), миллениалов (25−40 лет) и тех, кто старше 45 лет.