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10:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Постпред РФ в Вене: переговоры по иранской ядерной сделке могут завершиться в июне

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД) могут завершиться в первых числах июня.

Источник: AP 2021

«В принципе первые числа июня — это вполне реальный срок… Мы явно движемся в правильном направлении, причем мы уже давно перешагнули экватор на переговорах. И ощущение такое, что это уже финальная стадия начнется на следующей неделе. Надеюсь, что так и будет», — сказал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

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При этом, по словам Михаила Ульянова, на переговорах «по сути» еще не приступали к вопросам о том, «кто что должен делать и когда».

«У иранцев позиция официальная, заданная на высшем уровне, состоит в том, что вначале все делают американцы, потом иранцы проверяют, выполнили ли, а потом делают все, что от них требуется. Честно говоря, трудно мне лично представить, что такая схема может сработать, — отметил Михаил Ульянов.— Все-таки американцы довольно четко говорят, что улицы с односторонним движением не будет. Они могут пойти в чем-то первыми во встрече, но пройти весь путь до конца и потом ждать, когда иранцы выполнят свою часть работы, они не будут, как я понимаю». По его словам, «нужно искать компромиссы».

14 июля 2015 года Иран и шестеро посредников (США, Франция, Великобритания, Китай, РФ и Германия) согласовали план действий по ограничению иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций против Ирана. 8 мая 2018 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из СВПД, Вашингтон стал усиливать санкции против Тегерана. Спустя год Иран начал отказываться от обязательств по СВПД. Переговоры в Вене инициированы с целью восстановить соглашение.

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