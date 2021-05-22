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13:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина назвала логикой своей дипломатии «активный движ»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с Россией ведутся «тяжелые позиционные бои» по организации встречи президентов двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью «НВ».

Источник: AFP 2021

«У нас есть цель — активный диалог, мы призываем провести и “нормандский саммит”, а если не получается — давайте проводить двусторонние встречи. Ведь в текущей ситуации Украина просто не может себе позволить сидеть сложа руки и ничего не делать», — сказал он.

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Кулеба при этом назвал «активный движ» логикой современной украинской дипломатии. «Нам нужен активный движ в дипломатии. Потому что если все остановится и ничего не будет происходить, это и есть прямой путь к замораживанию конфликта [в Донбассе], а для нас это неприемлемо», — пояснил дипломат.

Он добавил, что встреча Зеленского и Путина состоится тогда, когда украинская сторона убедится, что «во время нее мы сможем предметно проговорить те вопросы, которые для нас являются ключевыми».

Ранее 22 мая Кулеба заявил, что дело председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука не помешает встрече президентов. «Но, в принципе, она “рождается” очень трудно. Однако мы подтверждаем, что готовы к разговору, главная тема которого — это, безусловно, прекращение войны и мир на Украине», — сказал он.

До этого на большой пресс-конференции Зеленский рассказал о начале переговоров по организации встречи с Путиным. По его словам, она может пройти «на нейтральной территории». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию и подчеркнул, что переговоры идут непросто.

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