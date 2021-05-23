Болгарский бизнесмен рассказал о хранившемся на складе в Чехии оружии

«Как и многие другие фирмы, наша компания арендовала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чехии. Они были нужны для разных целей на производстве. Они не предназначались для продажи», — сказал Гебрев.
Взрывы на складах во Вребетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. На них хранились боеприпасы, принадлежавшие частным оружейным компаниям.
Как сообщило чешское издание Respekt, на склад во Врбетице должны были поставить боеприпасы, предназначенные для «одного из крупных болгарских торговцев оружием», который затем собирался продать их украинским военным. Позже Гебрев подтвердил, что это его компания хранила боеприпасы на складах во Врбетице. По его словам, в конце 2014 года фирма заключила контракт с «уполномоченными украинскими компаниями» и поставляла оружие на Украину в разгар конфликта на юго-востоке страны.
Чешские власти считают, что к взрывам могли быть причастны российские спецслужбы. 17 апреля Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов. Одновременно с этим чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. По ее информации, в октябре 2014-го они приезжали в Чехию и посетили Злинский край, в которой находится Врбетица.
Британская разведка подозревала Петрова и Боширова в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2014 году. В совместном расследовании The Insider и Bellingcat утверждалось, что настоящие имена россиян — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Сами Петров и Боширов эти обвинения опровергали и говорили, что посещали Солсбери как туристы. Российские власти неоднократно отрицали какую-либо причастность к случившемуся со Скрипалями.
Обвинения Чехии в адрес России вызвали дипломатический скандал. МИД России назвали эти обвинения абсурдом и объявил об ответной высылке 20 чешских дипломатов. Помимо этого, правительство включило Чехию в список недружественных стран, который ограничивает диппредставительствам республики возможность нанимать россиян.