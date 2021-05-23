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16:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Тихановская назвала задержание создателя Nexta операцией спецслужб

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание одного из создателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича «операцией спецслужб по захвату самолета».

Источник: AP 2021

Тихановская утверждает, что обратилась в Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием расследовать произошедшее, а затем принять меры вплоть до исключения из ICAO. «С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности», — констатировала она.

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23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич был задержан. В Белоруссии ему грозит смертная казнь.

В Белоруссии проект Nexta, освещавший протесты после президентских выборов в августе 2020 года, был признан иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) — учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие. В нем состоят все члены ООН, кроме Лихтенштейна, а также острова Кука.

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