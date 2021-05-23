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17:42 (мск), источник: ТАСС

Лидер Литвы считает, что самолет Ryanair принудили к посадке в Минске

Гитанас Науседа выступил с обращением к международным структурам.

Источник: AFP 2021

ВИЛЬНЮС, 23 мая. /ТАСС/. Самолет компании Ryanair, среди пассажиров которого находился Роман Протасевич, бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, был принужден к экстренной посадке в Минске. Такую версию изложил в воскресенье президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

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«Подчиненные белорусскому режиму службы насильно заставили приземлиться в Минске следовавший в Вильнюс пассажирский самолет», — заявил Науседа. В связи с этим президент выступил с обращением к международным структурам: «Обращаюсь к союзникам по НАТО и в ЕС с призывом незамедлительно отреагировать на угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима».

Науседа также выступил с требованием освободить Протасевича, задержанного после приземления самолета в Минске. «Требую немедленного освобождения задержанного лица, чтобы он мог продолжить поездку в Вильнюс», — сказал литовский лидер.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в столицу Литвы, приземлился в национальном аэропорту Минска. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, это произошло после получения сообщения пилотов о минировании борта. В эфире литовского национального радио LRT представитель госкомпании Lietuvos oro uostai Лина Бейшене заявила, что информацией о бомбе на борту лайнера представители гражданской авиации Литвы не располагают, а причиной посадки в Минске стал конфликт в полете между одним из пассажиров и членом экипажа, обстоятельства которого она не уточнила.

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