22:43 (мск), источник: Газета.Ру
«Меня ждет смертная казнь»: что сказал Протасевич перед арестом
В Европе назвали «государственным терроризмом» задержание борта Ryanair Белоруссией.
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Евросоюз и НАТО должны жестко отреагировать и усилить давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко после принудительной посадки в Минске борта Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту, заявили мировые лидеры. Они назвали действия Минска государственным терроризмом. Сам Протасевич был задержан и заявил, что в Белоруссии ему грозит смертная казнь.
Мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича на борту самолета Boeing авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в Минске
Как сообщил
Как рассказали очевидцы, Протасевич перед задержанием сказал находившимся рядом пассажирам: «Здесь меня ждет смертная казнь», передает Delfi.
Интересно, что, согласно данным сайтов, отслеживающих местоположение самолетов в реальном времени, в момент приказа пилотам садиться в Минске борт находился уже почти над литовской границей и до Вильнюса лететь было ближе, чем до белорусской столицы.
«Беларусь защитила Европу. Самолет Ryanair летел по маршруту Афины — Вильнюс, а приземлился в Минске», — так озаглавлена новость на канале «Пул Первого».
Европа не оценила такую заботу Белоруссии о безопасности пассажиров. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала произошедшее недопустимым. «Совершенно недопустимо принуждать рейс Ryanair из Афин в Вильнюс делать посадку в Минске. Любое нарушение правил международного воздушного транспорта влечет за собой последствия», — указала она.
Президент Евросовета Шарль Мишель также выразил крайнюю обеспокоенность действиями белорусских властей.
«Важное значение будет иметь расследование инцидента», — пояснил он.
«Великобритания встревожена сообщениями об аресте журналиста Nexta Романа Протасевича и обстоятельствами, которые привели к тому, что его рейс был вынужден приземлиться в Минске. Мы координируем действия с нашими союзниками», — предупредил дипломат.
Министр иностранных дел Франции
Председатель «Европейской народной партии», крупнейшей транснациональной партии Евросоюза, Дональд Туск обвинил Лукашенко в терроре.
«Лукашенко стал угрозой не только для граждан своей страны, но и для международной безопасности. Этот акт государственного терроризма требует немедленного и решительного ответа со стороны всех европейских правительств и институтов», — заявил политик.
МИД Австрии выразил тревогу в связи с произошедшим и призвал провести независимое международное расследование, а также освободить Протасевича.
Германия потребовала от Минска немедленно объяснить, на каком основании белорусские власти посадили самолет с белорусским оппозиционером. «Нам необходимо немедленное объяснение властей Белоруссии по поводу переадресации рейса Ryanair из границ ЕС в Минск и задержания журналиста», — заявил госсекретарь МИД Мигель Бергер.
«Это государственный терроризм. ЕС должен будет предпринять меры», — призвал Норберт Реттген, председатель комитета по иностранным делам нижней палаты парламента ФРГ.
«Я самым решительным образом осуждаю задержание Романа Протасевича белорусскими властями после угона пассажирского самолета Ryanair. Это достойный осуждения акт государственного терроризма», — заявил польский лидер.
Президент Литвы Гитанас Науседа также призвал к международной реакции.
«Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, которую представляет для международной гражданской авиации белорусский режим. Международное сообщество должно предпринять немедленные шаги, чтобы это не повторилось», — сказал глава государства.
Советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что операция по принудительной посадке самолета, на борту которого находилось около 170 человек из 12 стран, по всей видимости, была спланирована заранее.
По ее словам, белорусские спецслужбы знали, кто находился на борту самолета и что Протасевич с ноября проживает в Вильнюсе.
Интересно, что Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Белоруссии также отчиталось о задержании Протасевича, но затем удалило это заявление из своего
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации (IKAO) провести расследование в отношении властей Белоруссии.
«Отныне любому гражданину любой страны, который пролетает над Белоруссией, не гарантируются даже элементарные нормы безопасности», — сказала она журналистам в воскресенье в Вильнюсе, где она сейчас проживает, и призвала исключить Беларусь из IKAO. По словам Тихановской, жизнь 26-летнего блогера Протасевича сейчас в опасности.
Сама Ryanair заявила, что на борту не было найдено ничего подозрительного после того, как Белорусская авиадиспетчерская служба уведомила о потенциальной угрозе безопасности для самолета и приказала идти на посадку в ближайший аэропорт, который, по их словам, находился именно в Минске. Официальный представитель белорусского МЧС Виталий Новицкий сообщил, что к самолету после его приземления была направлена
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