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02:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

У кандидата в канцлеры ФРГ обнаружили неучтенные доходы

Кандидат в канцлеры от партии «Союз-90 / Зеленые» Анналена Бэрбок оказалась в центре громкого скандала. За четыре месяца до всеобщих выборов в Германии ее репутацию подмочила информация о щедрых премиях, которые она получала от партии и о которых не торопилась сообщать налоговикам. Это явно не укрепит предвыборные позиции «Зеленых», которые до скандала имели (а возможно, и сейчас еще имеют) шанс не только войти в следующее правительство, но и возглавить его. Напомним, что среди ведущих германских партий «Зеленые» наиболее критически относятся к России.

Источник: AFP 2021

€25 220 — такую сумму получила от своей партии в качестве дополнительных выплат и премий Бэрбок с 2018 по 2020 год и почему-то забыла эти деньги задекларировать. В конце прошедшей недели эта забывчивость обернулась для кандидата в канцлеры от «Зеленых» волной критики и упреков в лицемерии. Ведь именно «Зеленые» — бывшая несистемная партия в ФРГ, исповедующая леволиберальные взгляды, — не упускает возможности упрекнуть в политической нечистоплотности своих оппонентов.

«Среднегодовой доход немца, не имеющего семьи, порядка €24 тыс. Примерно столько же кандидат от “Зеленых” “забыла” задекларировать за три года», — съязвил автор воскресной статьи в издании Bild.

«Это досадная оплошность», — попыталась оправдаться Бэрбок.

В ее партии в конце недели сообщили: в этом году Анналена Бэрбок представила все необходимые финансовые документы в контролирующие органы.

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Как бы то ни было, но кандидата в канцлеры от «Зеленых» есть в чем упрекнуть. Во-первых, лидер партии не сразу отчиталась об этих деньгах перед Министерством финансов. Во-вторых, в эту сумму были включены сомнительные для политика бонусы по случаю Рождества и успешного выступления партии на выборах в Европарламент, а также €1,5 тыс. в качестве компенсации за период пандемии коронавируса. И это при том, что именно такие дополнительные выплаты партия «Зеленых» требовала ввести не для партийных функционеров, а для врачей и тех граждан, которые оказались в непростой ситуации из-за пандемии.

Издание Bild выяснило, что лидеры других партий подобных антикризисных выплат не получили.

Наконец, не совсем ясной остается и юридическая сторона вопроса, ведь должность лидера партии у «Зеленых» является общественной, и получается, что Бэрбок не платила налогов с премий от «работодателя», с которым не была связана трудовым договором.

Это, кстати, был не первый скандал вокруг кандидата в канцлеры от «Зеленых». До этого в интернете прокатилась волна обвинений, будто бы университетские дипломы Бэрбок — поддельные. Правда, в конце концов ее команде удалось доказать, что Анналена Бэрбок действительно имеет диплом магистра права.

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Напомним, в качестве кандидата в канцлеры от партии «Союз-90 / Зеленые» 40-летняя Бэрбок была выдвинута в конце апреля. Уроженка Западной Германии, она долгие годы была депутатом Бундестага, а затем возглавила набирающее обороты политическое движение.

При этом за последние несколько лет, умело пользуясь своим положением умеренной оппозиции и играя на озабоченности электората вопросами устойчивого развития и изменения климата, «Зеленым» удалось выбиться практически на первое место по популярности среди всех партий ФРГ (за него они борются с партией Ангелы Меркель — Христианско-демократическим союзом). Сама Бэрбок к началу мая была шестым по популярности политиком страны.

При этом «Зеленые» традиционно не отличаются симпатиями к России, и сейчас их лидер занимает наиболее критическую позицию по отношению к Москве. Только в этот четверг она вновь раскритиковала проект «Северный поток-2», отметив, что нынешнее правительство ФРГ «находится с этим проектом резко против всех остальных европейцев». Напомним, что ее оппоненты — кандидат от консерваторов Армин Лашет и социал-демократ Олаф Шольц — в ходе теледебатов выступили за завершение строительства газопровода.

До сих пор вполне реальным выглядел сценарий, при котором осенью по итогам парламентских выборов «Зеленые» войдут в правительство. Первый вариант — в качестве «старшего» или «младшего» партнера блока ХДС/ХСС. Второй вариант — в коалиции с социал-демократами и либералами, которую в качестве канцлера возглавит Бэрбок. Однако скандал вокруг ее налоговых деклараций может спутать «Зеленым» все карты.

Галина Дудина

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