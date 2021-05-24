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03:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Блинкен назвал конструктивной и деловой встречу с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил прошедшую встречу с министром иностранных дел России как конструктивную и «очень деловую». Аналогичную оценку после встречи давал и Лавров.

Источник: AP 2021
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«Я думаю, у нас прошел конструктивный, очень деловой разговор в течение почти двух часов… Я повторил министру Лаврову то, что президент Байден сказал президенту Путину: мы бы предпочли более стабильные, предсказуемые отношения с Россией», — сказал Блинкен в эфире CNN. Его слова приводятся на сайте Госдепартамента.

По мнению госсекретаря, более стабильные и предсказуемые отношения «были бы хороши» для США, России и мира. «В конечном итоге, за Россией остается решение о том, хочет ли она более предсказуемых, стабильных отношений. Нам нужно проверить это предположение», — добавил госсекретарь.

Лавров и Блинкен провели встречу в Рейкьявике «на полях» министерской встречи Арктического совета в ночь на 20 мая. Беседа продолжалась около двух часов.

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