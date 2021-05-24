Блинкен назвал конструктивной и деловой встречу с Лавровым

«Я думаю, у нас прошел конструктивный, очень деловой разговор в течение почти двух часов… Я повторил министру Лаврову то, что президент Байден сказал президенту Путину: мы бы предпочли более стабильные, предсказуемые отношения с Россией», — сказал Блинкен в эфире CNN. Его слова приводятся на сайте Госдепартамента.
По мнению госсекретаря, более стабильные и предсказуемые отношения «были бы хороши» для США, России и мира. «В конечном итоге, за Россией остается решение о том, хочет ли она более предсказуемых, стабильных отношений. Нам нужно проверить это предположение», — добавил госсекретарь.
Лавров и Блинкен провели встречу в Рейкьявике «на полях» министерской встречи Арктического совета в ночь на 20 мая. Беседа продолжалась около двух часов.