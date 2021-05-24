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15:30 (мск), источник: Lenta.Ru

В Японии рассекретили документы о планах СССР отдать часть Курил

В Японии опубликовали рассекреченные документы о планах СССР отдать Токио часть Курильских островов. Об этом сообщает Kyodo News.

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Согласно проекту мирного договора, составленному в начале 70-х в СССР, советская сторона рассматривала возможность решить территориальный спор путем передачи Японии двух из четырех островов — Шикотана и Хабомаи. Отмечается, что толчком для подобного решения стала информация о намерении Китая осложнить отношения СССР с Токио.

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При этом в СССР рассчитывали, что Япония, в свою очередь, предоставит гарантии о ненападении как со своей стороны, так и стороны дислоцированных на территории страны американских военных. Тем не менее, как отмечает японское издание, Токио настаивал на передаче всех четырех островов и во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танака в СССР проект мирного договора так и не был представлен.

В марте премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал договориться с Россией насчет Южных Курил и решить эту проблему путем диалога. В том же месяце представитель Кремля Дмитрий Песков исключил отказ России от Курильских островов.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

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