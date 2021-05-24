Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 маяВ Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора», прошел первый конкурс «Евровидение» и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
32Назван победитель фотоконкурса NASA Tournament Earth 2021
11Смешные работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021
11:26 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Стартовало предварительное голосование «Единой России»

Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в 2021 году стартовало 24 и продлится до 30 мая. Праймериз пройдет электронно по всей стране, а в ряде регионов еще и очно.

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 23 мая на сайте pg.er.ru зарегистрировалось почти 6 млн избирателей и более 5,5 тыс. кандидатов. Конкурс на место составляет 13 человек. Треть участников — общественники и волонтеры, более половины — беспартийные, каждый третий — моложе 35 лет, каждый четвертый — действующий депутат, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

Новость
Перепись населения в России может пройти с 1 по 31 октября

«Наиболее высокие показатели активности — в Московской области и Владивостоке. Мы наблюдаем рекордное число участников, которые рассчитывают в сентябре принять участие в качестве кандидатов от партии на выборах депутатов Государственной Думы и заксобраний, административных центров и органов местного самоуправления», — рассказал председатель федерального организационного оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин.

Примерно в половине регионов процедура пройдет по смешанной системе, в том числе и очно. Там 30 мая откроются счетные (избирательные) участки. «Мы предприняли все необходимые меры, чтобы здоровью людей ничто не угрожало — на участках будут соблюдены меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, санитайзерами и так далее», — резюмировал Карелин.

Новость
Госдума одобрила социальные меры поддержки семей от «Единой России»

Он напомнил, что 23 мая в Центральном исполнительном комитете партии состоялась процедура разделения ключей электронного шифрования предварительного голосования. «Это подтверждение того, что безопасность как персональных данных участников, так и тайны голосования, обеспечена на самом высоком уровне. Система прошла многоуровневое тестирование как специалистами партии, так и независимыми IT-экспертами. Она полностью защищена», — отметин Карелин.

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того как предварительное голосование завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования.

Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.

Алина Назарова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Манижа хотела стать лучшей, в отличие от нас всех
Глобальный абсурд или новый мировой порядок
Блинкен оценил переговоры с Лавровым в Рейкьявике
Юрист перечислила растения, за которые дачникам грозят штрафы
Эксперт раскрыл любимые номера телефонных мошенников
Вильфанд предрек «несусветную жару» в ряде регионов России
Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Более 8 тысяч новых случаев коронавируса выявили в РФ за сутки
В России хотят отменить ряд ограничений для самозанятых
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Видео о российской армии вызвало скандал в США
Авто
Повредили машину при эвакуации: вернуть деньги будет проще Отказ от возмещения вреда и расходов на экспертизу повлечет штраф для юрлиц в размере 300 тысяч рублей
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Дети
Дмитрий Шепелев показал редкое фото 8-летнего сына от Жанны Фриске Ведущий посвятил ребенку трогательный пост
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Дом
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Как выглядит особняк на берегу Черного моря
Как выглядит дом Стивена Сигала
7 классных советов для тех, кто вечно переезжает
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь