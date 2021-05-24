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14:26 (мск), источник: ТАСС

Захарова: Запад не должен быть шокирован инцидентом с самолетом Ryanair в Минске

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада не должны быть шокированы случаем с бортом авиакомпании Ryanair.

Источник: Reuters
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«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии “шокирующим”. Жизнь “цивилизованных демократий” по траектории “quod licet Iovi, non licet bovi” (“Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку” — прим. ТАСС) давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств. Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали», — написала она в понедельник на своей странице на Facebook.

«Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ соответствующего восприятия уже не приносит должного эффекта. «Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенные «блюстителями порядка и хранителями морали», — добавила официальный представитель.

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