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15:50 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ России и США по состоянию на 1 марта

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ опубликовало информацию о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США по состоянию на 1 марта 2021 года.

Источник: Владимир Иващенко/Пресс-служба Северного флота

Согласно документу, Россия обладает 517 единицами развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков, США — 651. Также у РФ 1 456 единиц боезарядов на развернутых МБР, на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, у США — 1 357.

Развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков в распоряжении России 767, в распоряжении США — 800.

«Информация о суммарных количествах СНВ России и США приведена по состоянию на 1 марта 2021 года на основе предусмотренных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) уведомлений, которыми стороны обменялись в марте 2021 года в соответствии с пунктом 2 раздела II главы четвертой Протокола к ДСНВ», — указали на Смоленской площади.

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В МИД России также обратили внимание на то, что заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по Договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н.

«Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей Протокола к Договору», — добавили в министерстве.

Кроме того, как отметили в российском дипведомстве, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР. «Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с пункта 1 статьи II Договора показатель превышен США на 101 единицу», — заключили в министерстве.

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