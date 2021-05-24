Путин направил приветствие участникам и организаторам ПМЭФ — 2021

«Наша страна заинтересована в более тесной экономической и научно-технической кооперации с партнерами и в других регионах. Готовы делиться накопленным опытом в таких областях, как здравоохранение и цифровизация, вместе совершенствовать телекоммуникационную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, работать по важнейшим аспектам экологической и климатической повестки», — говорится в приветствии президента, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что для эффективного противостояния глобальным вызовам и обеспечения условий для устойчивого развития необходимо наращивать равноправное созидательное сотрудничество между государствами. «Уже давно ведем такую работу в рамках Евразийского экономического союза, продвигая принципы свободной торговли, взаимовыгодного обмена инвестициями и технологиями», — уточнил он.
Говоря об участии государственных деятелей и руководителей крупнейших корпораций и банков на ПМЭФ, президент подчеркнул важность открытого диалога для преодоления последствий пандемии коронавируса, которая существенно ограничила международные контакты.
«Самого серьезного внимания требуют и другие социально-экономические проблемы, связанные с бедностью, образованием и занятостью, перспективами рынка труда, нарушением практики честной конкуренции», — добавил Путин.
Президент выразил уверенность, что достигнутые на форуме договоренности и соглашения послужат развитию международных отношений, будут способствовать реализации новых экономических проектов.
ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.
Форум пройдет 2—5 июня, он будет проводиться с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема ПМЭФ в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности».
В архитектуре деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий.