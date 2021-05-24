Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стал известен диагноз Ильназа Галявиева Это необратимое заболевание, характеризующееся поэтапным отмиранием клеток
Фоторепортажи
19Празднование Ураза-байрама в России
17100-летие Андрея Сахарова
14:38 (мск), источник: ТАСС

Путин направил приветствие участникам и организаторам ПМЭФ — 2021

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметив, что Россия заинтересована в более тесной экономической и научно-технической кооперации с зарубежными партнерами и готова делиться опытом в разных областях.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Наша страна заинтересована в более тесной экономической и научно-технической кооперации с партнерами и в других регионах. Готовы делиться накопленным опытом в таких областях, как здравоохранение и цифровизация, вместе совершенствовать телекоммуникационную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, работать по важнейшим аспектам экологической и климатической повестки», — говорится в приветствии президента, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что для эффективного противостояния глобальным вызовам и обеспечения условий для устойчивого развития необходимо наращивать равноправное созидательное сотрудничество между государствами. «Уже давно ведем такую работу в рамках Евразийского экономического союза, продвигая принципы свободной торговли, взаимовыгодного обмена инвестициями и технологиями», — уточнил он.

Говоря об участии государственных деятелей и руководителей крупнейших корпораций и банков на ПМЭФ, президент подчеркнул важность открытого диалога для преодоления последствий пандемии коронавируса, которая существенно ограничила международные контакты.

Новость
На ПМЭФ приедут главы Total, Siemens и Wintershall

«Самого серьезного внимания требуют и другие социально-экономические проблемы, связанные с бедностью, образованием и занятостью, перспективами рынка труда, нарушением практики честной конкуренции», — добавил Путин.

Президент выразил уверенность, что достигнутые на форуме договоренности и соглашения послужат развитию международных отношений, будут способствовать реализации новых экономических проектов.

О форуме

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

Форум пройдет 2—5 июня, он будет проводиться с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема ПМЭФ в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В архитектуре деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий.

 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
Лукашенко запретил трансляции с несанкционированных акций
Похожий на алкотестер COVID-детектор предварительно одобрили
Людям старше 65 лет рекомендуют вводить три дозы «ЭпиВакКороны»
Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Юрист перечислила растения, за которые дачникам грозят штрафы
Выбраны самые забавные снимки животных
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Летевшая с Навальным женщина рассказала кое-что...
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Hi-Tech
Раскрыт секретный способ отключить прослушку в смартфоне (с помощью одной кнопки) Простой способ обезопасить свой смартфон от слежки с помощью скрытой кнопки
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Gnezdo.ru
Фильмы, оскорбившие чувства верующих
Скромница-внучка из 90-х. Только глянь на ее
Правда красивая? А теперь посмотри на ее дочь
Его красота очаровала всех: а гляньте на сына
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Дом
Как выглядит особняк на берегу Черного моря
Как выглядит дом Стивена Сигала
7 классных советов для тех, кто вечно переезжает
Как обеспечить городской комфорт на даче
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь