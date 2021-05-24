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14:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров заявил об усилении линии ЕС на сдерживание России

Евросоюз продолжает вмешиваться в дела России, утверждает глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, теперь в приоритетах у европейских властей «сдерживание» России, а не сотрудничество с ней. Министр отметил, что санкциями и угрозами Москву «не испугаешь», и на все подобные действия будет зеркальный ответ.

Источник: РИА "Новости"

В интервью газете «Аргументы и факты» господин Лавров заявил, что «линия Евросоюза на сдерживание России усиливается». По его словам, продолжается «неприкрытое вмешательство во внутренние дела» России — к примеру, в ситуации с оппозиционным политиком Алексея Навального. После его предполагаемого отравление Евросоюз расширил свой черный список, включив в него главы ФСБ и замглавы администрации президента России. Сергей Лавров считает все обвинения в адрес России «голословными».

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«Последней “новеллой” стало выдвижение Евросоюзом новой триады принципов отношений с Россией. Теперь на первое место поставлены “отпор” и “сдерживание” нашей страны. А третий принцип — “взаимодействие” — ограничен исключительно “интересующими ЕС темами”. Возникает вопрос: неужели в Брюсселе всерьез рассчитывают вывести отношения из тупика, применяя подобную заведомо конфронтационную схему? Коллеги должны четко осознавать, что “игры в одни ворота” не будет», — отметил глава МИД РФ. Министр при этом добавил, что у России «сохраняется заинтересованность» работать с ЕС «в духе прагматизма и взаимного уважения».

На прошлой неделе глава британского Минобороны Бен Уоллес назвал Москву «угрозой номер один», сообщив о повышенной активности российских военных кораблей у берегов страны. Заявление министра обороны, прозвучавшее в преддверии июньского саммита G7 в Великобритании, стало последним сигналом о решимости Лондона мобилизовать союзников на противостояние с Россией.

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