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16:41 (мск), источник: Forbes

Страны Евросоюза обсудят запрет на полеты в Белоруссию и ограничения для «Белавиа»

Евросоюз обсудит возможный запрет на полеты в Белоруссию для европейских компаний и на прием бортов «Белавиа» в ЕС. Эти санкции рассматриваются как ответ на вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске, которую Брюссель считает «угоном». Сложность для ЕС в том, что новые санкции не должны подтолкнуть Белоруссию к еще более тесным связям с Россией, пишет Reuters.

Источник: Reuters

Лидеры стран Евросоюза изучают возможность введения различных санкций в ответ на вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске, которую Брюссель назвал «угоном». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС.

По словам источников FT, члены Евросоюза рассматривают такие варианты, как запрет на посадку самолетов белорусской «Белавиа» в аэропортах ЕС, объявление воздушного пространства Белоруссии небезопасным, расширение запретов на путешествия и заморозка активов, которые и так введены против десятков белорусских чиновников из-за нарушения прав человека.

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О том, что лидеры стран Европы обсудят возможные санкции в отношении Белоруссии, заявили и источники Bloomberg. Чиновники изучат возможность ограничения путешествий и введения запретов на полеты, сказали агентству два осведомленных чиновника. Один из них отметил, что самый простой путь для ЕС — это введение санкций против физических лиц и организаций.

Другие варианты, по словам собеседника Bloomberg, включают запрет всех полетов авиакомпаний Евросоюза в Белоруссию, запрет на посадку самолетов «Белавиа» в аэропортах ЕС, а также приостановку любых транзитных перевозок, в том числе наземных, из Белоруссии в Евросоюз. Однако эти опции приведут к увеличению затрат для европейских компаний, отметил он. По словам собеседника Bloomberg, новые меры дополнят пакет санкций, над которым Брюссель уже работал и который планировал представить в следующем месяце.

В воскресенье по личному указу президента Белоруссии Александра Лукашенко был развернут и посажен в Минске самолет ирландской Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

После этого Протасевич был задержан в аэропорту Минска.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter назвала произошедшее «угоном» самолета и заявила, что «возмутительное и незаконное поведение белорусского режима будет иметь последствия».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал произошедшее «еще одной вопиющей попыткой властей Белоруссии заглушить голоса оппозиции» и призвал провести международное расследование.
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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в свою очередь заявил, что действия компетентных властей Белоруссии «полностью соответствовали установленным международным правилам». «Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур», — отметил он. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Facebook: «Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии «шокирующим».

Евросоюз уже внес в белорусский санкционный список 88 человек и семь компаний, обвиненных в «репрессиях и запугивании», на фоне протестов против результатов выборов президента Белоруссии, на которых официально победил Лукашенко, напоминает Reuters. Ограничения подразумевают в том числе запрет на путешествия в страны ЕС для самого Лукашенко и его сына, а также заморозку любых активов, которые есть у них в этих странах. «Мы могли бы расширить эти санкции на других чиновников», — заявил BFM TV госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон. Запрет на полеты над Белоруссией он назвал «разумной» защитной мерой.

Евросоюз был осторожен в вопросе введения санкций против Белоруссии из-за риска того, что они подтолкнут Лукашенко к более тесным связям с Россией, отмечает Reuters.

«Не так легко отрегулировать санкции, если вы хотите уберечь население страны», — заявил агентству высокопоставленный дипломат ЕС, говоря о возможных новых ограничениях.

Александр Пятин

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