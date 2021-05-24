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17:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Литва не будет принимать пролетевшие над Белоруссией самолеты

Литва не станет принимать в своих аэропортах самолеты, полеты которых осуществляются через территорию Белоруссии. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, комментируя инцидент с задержанием белорусского оппозиционного журналиста и сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в аэропорту Минска. Запрет вступает в силу 25 мая в 3:00 по местному времени.

Источник: Reuters

«Литва откажется от рейсов из белорусского воздушного пространства», — сказала Шимоните (цитата по «РИА Новости»).

23 мая пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за ложного сообщения о минировании. На его борту находился Роман Протасевич, которого сразу задержали белорусские спецслужбы. На момент вылета в лайнере находились 126 пассажиров. В Вильнюс с самолета сошли 121 пассажир. Гендиректор Ryanair Майкл О’Лири утверждал, что на борту самолета было несколько сотрудников КГБ, которые вышли в аэропорту Минска. Вместе с Романом Протасевичем была задержана его девушка, россиянка София Сапега. Также сообщалось об еще трех задержанных россиянах.

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В Кремле не стали комментировать экстренную посадку самолета и последующие задержания, заявив, что не хотят «кого-то осуждать или поддерживать».

После инцидента в парламентах восьми стран призвали запретить полеты над Белоруссией. Ряд авиакомпаний уже приняли решение не летать над страной. Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис заявил, что польская авиакомпания LOT, венгерская Wizz Air и латвийская AirBaltic добровольно избегают воздушного пространства Белоруссии. В Минске надеются, что ЕС не введет запрет на полеты через республику.

Роман Протасевич вместе с сооснователем Nexta Романом Путило были объявлены в межгосударственный розыск в ноябре 2020 года. По данным независимого портала Tut.by, Протасевичу вменяют ст. 130, 293 и 342 Уголовного кодекса Белоруссии — «Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности», «Ответственность за массовые беспорядки» и «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Каждая из них предполагает тюремное заключение от 2 до 15 лет.

Следите за развитием темы Задержание экс-главреда Nexta в Минске
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