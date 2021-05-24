17:03 (мск), источник: Коммерсантъ
Литва не будет принимать пролетевшие над Белоруссией самолеты
Литва не станет принимать в своих аэропортах самолеты, полеты которых осуществляются через территорию Белоруссии. Об этом заявила
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«Литва откажется от рейсов из белорусского воздушного пространства», — сказала Шимоните (цитата по «РИА Новости»).
23 мая пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске
В Кремле не стали комментировать экстренную посадку самолета и последующие задержания, заявив, что не хотят «кого-то осуждать или поддерживать».
После инцидента в парламентах восьми стран призвали запретить полеты над Белоруссией. Ряд авиакомпаний уже приняли решение не летать над страной. Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис заявил, что польская авиакомпания LOT, венгерская Wizz Air и латвийская AirBaltic добровольно избегают воздушного пространства Белоруссии. В Минске надеются, что ЕС не введет запрет на полеты через республику.
Роман Протасевич вместе с сооснователем Nexta Романом Путило были объявлены в межгосударственный розыск в ноябре 2020 года. По данным независимого портала Tut.by, Протасевичу вменяют ст. 130, 293 и 342 Уголовного кодекса Белоруссии — «Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности», «Ответственность за массовые беспорядки» и «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Каждая из них предполагает тюремное заключение от 2 до 15 лет.