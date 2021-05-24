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18:49 (мск), источник: Известия

Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолета Ryanair накануне.

Источник: Reuters

«Президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну», — сообщили в пресс-службе украинского президента 24 мая.

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Такое решение было принято после совещания, в котором приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр энергетики Герман Галущенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместители руководителя офиса главы государства Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко.

23 мая самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности».

В самолете в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки авиасудна.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Информация о минировании не подтвердилась.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. В частности, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что все самолеты, которые следуют в страну и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии. Данную инициативу поддержали и в Великобритании, где от авиакомпаний было потребовано избегать воздушного пространства с Белоруссией.

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